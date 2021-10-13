Путин назвал бредом обвинения в использовании Россией газа как оружия

"Вы говорите об обвинениях России по использованию энергоресурсов в качестве оружия. Это полная чушь, бред, политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований", — заявил он в среду, 13 октября, в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя". По словам Путина, "Россия вообще не использует никакого оружия".

В течение последних месяцев лидеры западных стран неоднократно выступали против использования Москвой газовых поставок в качестве оружия. В частности, в июле президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляли о недопустимости шантажа Москвой Украины прекращением транзита газа после введения в строй газопровода "Северный поток — 2".

Путин утверждает, что "Газпром" наращивает поставки в Европу

На слова модератора сессии, телеведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл о том, что Россия "не поставляет газ в Европу по газопроводу", глава российского государства ответил: "Вас вводят в заблуждение". "Мы увеличиваем поставки в Европу по газопроводам и СПГ, а другие сократили на 14 млрд кубометров, из них половина приходится на поставщиков США", — настаивает Путин.

Европейские политики стали подозревать "Газпром" в манипулировании ценами и попытке продавить запуск газопровода "Северного потока — 2" в связи с тем, что в течение последних месяцев российский газовый монополист отказывался бронировать дополнительные транзитные мощности. В октябре европейские цены на газ побили исторический максимум.

Путин: Газ подорожал из-за дефицита энергии