Путин назвал бредом обвинения в использовании Россией газа как оружия(33)
"Вы говорите об обвинениях России по использованию энергоресурсов в качестве оружия. Это полная чушь, бред, политически мотивированная болтовня, не имеющая под собой ничего серьезного, никаких оснований", — заявил он в среду, 13 октября, в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя". По словам Путина, "Россия вообще не использует никакого оружия".
В течение последних месяцев лидеры западных стран неоднократно выступали против использования Москвой газовых поставок в качестве оружия. В частности, в июле президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявляли о недопустимости шантажа Москвой Украины прекращением транзита газа после введения в строй газопровода "Северный поток — 2".
Путин утверждает, что "Газпром" наращивает поставки в Европу
На слова модератора сессии, телеведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл о том, что Россия "не поставляет газ в Европу по газопроводу", глава российского государства ответил: "Вас вводят в заблуждение". "Мы увеличиваем поставки в Европу по газопроводам и СПГ, а другие сократили на 14 млрд кубометров, из них половина приходится на поставщиков США", — настаивает Путин.
Европейские политики стали подозревать "Газпром" в манипулировании ценами и попытке продавить запуск газопровода "Северного потока — 2" в связи с тем, что в течение последних месяцев российский газовый монополист отказывался бронировать дополнительные транзитные мощности. В октябре европейские цены на газ побили исторический максимум.
Путин: Газ подорожал из-за дефицита энергии
Рост цен на газ в Европе президент РФ объяснил дефицитом электроэнергии, образовавшимся из-за снижения выработки на ветряных электростанциях. В результате, по версии Путина, цена на электроэнергию подскочила, и это стало спусковым крючком для роста цен на газ. "Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот", — утверждает российский лидер, отвергая обвинения в том, что Россия искусственно создает дефицит газа в ЕС ради скорейшего ввода в строй "Северного потока — 2".
Путин: Наращивать транзит газа через Украину опасно
Коснувшись темы транзита российского газа через Украину, Путин заявил об опасности его увеличения. По его мнению, украинская газотранспортная система изношена и может "лопнуть совсем", что приведет к тому, что Европа останется вовсе без этого канала поставок.
Западные, в частности немецкие политики, настаивают на важности сохранения транзита газа через Украину и после введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" и на скорейшем продлении нынешнего контракта о газовом транзите, истекающем в 2024 году.