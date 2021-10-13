13.10.2021, 19:45
ТОП зарплат: самые щедрые работодатели Эстонии в сфере инфотехнологий
Foto: Sven Arbet
Рейтинг самых щедрых работодателей в сфере инфотехнологий и коммуникаций по результатам 2020 года возглавила небольшая столичная компания Modirum MDpay OÜ (облуживание компьютерных систем и баз данных, 7 работников) с рекордной для сектора средней брутто-зарплатой почти 8500 евро в месяц, пишут "Деловые ведомости".
На втором месте таллиннская фирма Gelato Estonia (программирование, 4 работника) со средней зарплатой 7330 евро, на третьем — Breakwater Technology (программирование, 42 работника) со средней зарплатой 6555 евро.
Последнее, 234 место со средней брутто-зарплатой 2221 евро занимает эстонский "единорог" Bolt Technology OÜ.
В нынешний рейтинг включены фирмы, представившие годовой отчет за 2020 год, в которых работает не менее трех сотрудников.