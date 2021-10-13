ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Хорошего мало: смотрите, на каком месте в ЕС находится Эстония по дозам вакцинации

По данным Our World in Data (в случае нашей страны учитывается статистика Департамента здоровья), в Эстонии на 100 жителей введено 104,94 дозы вакцины.

Для сравнения — данные по нашим ближайшим соседям: Россия — 64,88, Латвия — 91,27, Финляндия — 140,35, Швеция — 137,45 и Литва 121,93.

Самым успешным в деле вакцинации в ЕС является Мальта (163,38), Португалия (157,7) и Испания (151,51). На последних местах Хорватия (85,43), Румыния (56,27) и Болгария (37,61).

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