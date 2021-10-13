13.10.2021, 18:22
ВИДЕО | В таллиннском автобусном депо ремонт закончился аварией — водитель врезался в другие автобусы(1)
2 октября водитель автобуса Таллиннского предприятия общественного транспорта (Tallinna Linnatransport — TLT) столкнулся в деппос другими автобусами. На видео видно, что повреждения получили три автобуса.
Предприятие проводит внутреннее расследование. По предварительной оценке, авария произошла по человеческой невнимательности. Дело в том, что на территории депо TLT на Кадака теэ идут строительные работы и движение там затруднено, пояснила пресс-секретарь TLT Ольга Полиенко.
Люди в происшествии не пострадали.
Водитель был трезв, прошел обязательную и предусмотренную для всех водителей проверку здоровья.