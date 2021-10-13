В телефоне иракского нелегала нашли детскую порнографию: полиция возбудила уголовное дело

Видеозаписи были обнаружены во время проверки мобильного телефона гражданина Ирака, нелегально пересекшего границу.

Материалы дела переданы 4-му отделу 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона. За подобное преступление Уголовным законом Латвии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, арест, принудительные работы, денежный штраф с конфискацией имущества иди без таковой, а также последующим пробационным надзором.