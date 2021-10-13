Экономика
13.10.2021, 17:45

Omniva: пять причин, по которым стоит начать заказывать рождественские посылки уже в октябре

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Omniva logistikakeskus
Omniva logistikakeskus
Foto: Sven Arbet
Октябрь принес с собой хмурые осенние вечера. Погода становится всё холоднее, но потихоньку приближается рождественское тепло. Хотя рождественскому настроению пока еще рано появляться, сейчас самое подходящее время для того, чтобы заранее начать заказывать рождественские посылки, особенно если вы хотите заказать рождественский подарок из Китая, США или другого далекого государства.

Почтовое предприятие Omniva приводит пять причин, по которым стоит именно сейчас начать совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Вы получите посылку заблаговременно

Количество посылок ежегодно увеличивается в несколько раз, поэтому в предрождественский период международная доставка авиатранспортом товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах, может задерживаться. Закажите посылку вовремя, чтобы не тревожиться из-за продления срока доставки, обусловленного увеличением количества посылок.

У вас есть время на то, чтобы подумать, что подарить своим близким

Подарок, выбранный в спешке, далеко не так хорош, как тщательно продуманный подарок. Интернет-торговля обеспечивает больший выбор и позволяет находить лучшие подарки. Если вы хотите удивить своих близких, подумайте заранее о том, что действительно доставило бы им радость, и закажите рождественские подарки заблаговременно. Интернет-магазины всего мира в вашем распоряжении.

Вы контролируете расходы

В декабре расходы, как правило, возрастают. Во избежание появления дыры в кошельке из-за расходов на рождественские подарки стоит начать заказывать подарки уже в октябре. Почему бы не распределить свои расходы, связанные с Рождеством, равномерно на три месяца? Если хорошо искать, то в интернет-магазинах зачастую можно найти более выгодные предложения, чем в обычном магазине. Также стоит следить за осенними распродажами, например, э-понедельник, 11.11, Черная пятница и Cyber Monday (Киберпонедельник), когда можно приобрести некоторые подарки в разы дешевле.

Вы заранее узнаете советы, которые помогут заказать и получить посылки без лишних забот

У Omniva есть для вас несколько советов, которые помогут вам заказать и получить отправления без лишних забот.

- Закажите рождественские посылки заблаговременно и учтите, что в предрождественский период логистические и почтовые предприятия всего мира продлевают сроки международной доставки. Исходите из указываемых продавцами позднейших сроков доставки.

- Ознакомьтесь с условиями доставки: бесплатная доставка отправления занимает больше времени, чем платная доставка курьером. Например, на торговой платформе AliExpress вместо бесплатной доставки стоит выбрать услугу AliExpress Standard Shipping стоимостью около полутора евро: тогда товары прибудут в Эстонию сравнительно быстро, некоторые всего лишь через полторы недели.

- Обратите внимание на условия возврата, в соответствии с которыми вы сможете вернуть продукт, который не подошел.

- Укажите предпочитаемые вами каналы получения посылок в среде minu.omniva.ee. Если все условия будут выполнены, вы сможете получать через посылочный автомат в том числе свои международные посылки.

- Убедитесь в том, что заказываемый товар не включен в список запрещенных отправлений и отправлений, в случае которых действуют особые условия. Этот список находится ЗДЕСЬ.

Вы проведете рождественское время спокойно и без лишнего стресса

Все-таки самое главное, чтобы рождественское время прошло беззаботно. К сожалению, запоздалая покупка рождественских подарков запросто может вызвать стресс. Во избежание предрождественской паники займитесь подготовкой к Рождеству заблаговременно. Почему бы не начать заказывать рождественские подарки уже в октябре.

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