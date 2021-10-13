Omniva: пять причин, по которым стоит начать заказывать рождественские посылки уже в октябре(1)
Почтовое предприятие Omniva приводит пять причин, по которым стоит именно сейчас начать совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах.
Вы получите посылку заблаговременно
Количество посылок ежегодно увеличивается в несколько раз, поэтому в предрождественский период международная доставка авиатранспортом товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах, может задерживаться. Закажите посылку вовремя, чтобы не тревожиться из-за продления срока доставки, обусловленного увеличением количества посылок.
У вас есть время на то, чтобы подумать, что подарить своим близким
Подарок, выбранный в спешке, далеко не так хорош, как тщательно продуманный подарок. Интернет-торговля обеспечивает больший выбор и позволяет находить лучшие подарки. Если вы хотите удивить своих близких, подумайте заранее о том, что действительно доставило бы им радость, и закажите рождественские подарки заблаговременно. Интернет-магазины всего мира в вашем распоряжении.
Вы контролируете расходы
В декабре расходы, как правило, возрастают. Во избежание появления дыры в кошельке из-за расходов на рождественские подарки стоит начать заказывать подарки уже в октябре. Почему бы не распределить свои расходы, связанные с Рождеством, равномерно на три месяца? Если хорошо искать, то в интернет-магазинах зачастую можно найти более выгодные предложения, чем в обычном магазине. Также стоит следить за осенними распродажами, например, э-понедельник, 11.11, Черная пятница и Cyber Monday (Киберпонедельник), когда можно приобрести некоторые подарки в разы дешевле.
Вы заранее узнаете советы, которые помогут заказать и получить посылки без лишних забот
У Omniva есть для вас несколько советов, которые помогут вам заказать и получить отправления без лишних забот.
- Закажите рождественские посылки заблаговременно и учтите, что в предрождественский период логистические и почтовые предприятия всего мира продлевают сроки международной доставки. Исходите из указываемых продавцами позднейших сроков доставки.
- Ознакомьтесь с условиями доставки: бесплатная доставка отправления занимает больше времени, чем платная доставка курьером. Например, на торговой платформе AliExpress вместо бесплатной доставки стоит выбрать услугу AliExpress Standard Shipping стоимостью около полутора евро: тогда товары прибудут в Эстонию сравнительно быстро, некоторые всего лишь через полторы недели.
- Обратите внимание на условия возврата, в соответствии с которыми вы сможете вернуть продукт, который не подошел.
- Укажите предпочитаемые вами каналы получения посылок в среде minu.omniva.ee. Если все условия будут выполнены, вы сможете получать через посылочный автомат в том числе свои международные посылки.
- Убедитесь в том, что заказываемый товар не включен в список запрещенных отправлений и отправлений, в случае которых действуют особые условия. Этот список находится ЗДЕСЬ.
Вы проведете рождественское время спокойно и без лишнего стресса
Все-таки самое главное, чтобы рождественское время прошло беззаботно. К сожалению, запоздалая покупка рождественских подарков запросто может вызвать стресс. Во избежание предрождественской паники займитесь подготовкой к Рождеству заблаговременно. Почему бы не начать заказывать рождественские подарки уже в октябре.