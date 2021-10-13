Omniva: пять причин, по которым стоит начать заказывать рождественские посылки уже в октябре

Почтовое предприятие Omniva приводит пять причин, по которым стоит именно сейчас начать совершать покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Вы получите посылку заблаговременно

Количество посылок ежегодно увеличивается в несколько раз, поэтому в предрождественский период международная доставка авиатранспортом товаров, купленных в зарубежных интернет-магазинах, может задерживаться. Закажите посылку вовремя, чтобы не тревожиться из-за продления срока доставки, обусловленного увеличением количества посылок.

У вас есть время на то, чтобы подумать, что подарить своим близким

Подарок, выбранный в спешке, далеко не так хорош, как тщательно продуманный подарок. Интернет-торговля обеспечивает больший выбор и позволяет находить лучшие подарки. Если вы хотите удивить своих близких, подумайте заранее о том, что действительно доставило бы им радость, и закажите рождественские подарки заблаговременно. Интернет-магазины всего мира в вашем распоряжении.

Вы контролируете расходы

В декабре расходы, как правило, возрастают. Во избежание появления дыры в кошельке из-за расходов на рождественские подарки стоит начать заказывать подарки уже в октябре. Почему бы не распределить свои расходы, связанные с Рождеством, равномерно на три месяца? Если хорошо искать, то в интернет-магазинах зачастую можно найти более выгодные предложения, чем в обычном магазине. Также стоит следить за осенними распродажами, например, э-понедельник, 11.11, Черная пятница и Cyber Monday (Киберпонедельник), когда можно приобрести некоторые подарки в разы дешевле.

Вы заранее узнаете советы, которые помогут заказать и получить посылки без лишних забот

У Omniva есть для вас несколько советов, которые помогут вам заказать и получить отправления без лишних забот.

- Закажите рождественские посылки заблаговременно и учтите, что в предрождественский период логистические и почтовые предприятия всего мира продлевают сроки международной доставки. Исходите из указываемых продавцами позднейших сроков доставки.