Minu Eesti
15.10.2021, 09:00

Нужен ли нам автомобильный рай? Блогер-урбанист приводит аргументы против автомобилизации Таллинна

 
Screenshot YouTube
Блогер и урбанист Артем Дмитриев начинает вести свой блог на RusDelfi. В первой своей публикации автор рассуждает о том, должен ли город быть удобным для автомобилей, или все-таки для пешеходов.

"Автомобильный рай — это довольно часто применяющееся в урбанистике понятие, которое описывает инфраструктуру, заточенную под автомобили и комфортное передвижение на них.

Сделать город удобным для автомобиля — такую цель перед собой ставило большинство городов в развитых странах в середине 20-го века. Позже этот подход был признан ошибочным и многие города до сих пор расхлебывают последствия. Тем временем Таллин только наверстывает упущенное" — уверен автор видео.

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