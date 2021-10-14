Экспертная комиссия: в Эстонии вакцинацию молодежи препаратом Moderna приостанавливать не будут

Член комиссии Кярт Сыбер сообщил Delfi, что на своем заседании во вторник вечером комиссия обсудила рекомендации по применению вакцины Moderna.

Обсуждение состоялось после того, как Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия решили остановить прививки этим препаратом представителей младшей возрастной группы из-за риска развития заболевания сердца (воспаления сердечной мышцы или перикарда, то есть миокардита или перикардита соответственно).

"Эксперты сочли, что на основе имеющихся данных, изменения в рекомендациях по применению не нужны, — сказал Сыбер. — В то же время требуется продолжать отслеживать данные, и в случае, если поступит новая информация, в том числе от комитета по рискам Европейского агенства лекарственных средств, то нужно будет ее проанализировать и при необходимости пересмотреть рекомендации".

Контролирующий в Эстонии безопасность вакцин Департамент лекарственных средств ранее уже информировал, что в Эстонии до сего дня не было сообщений ни об одном серьезном вышеупомянутом кардиологическом побочном эффекте у людей в возрасте до 30 лет.

По сообщению эстонского Департамента лекарственных средств, миокардит или перикардит в случае mRNA-вакцин (это и Pfizeri, и Moderna) — крайне редко встречающееся отклонение.

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