Спортивного комментатора дважды поймали пьяным за рулем

Кроме того, Суоминену было предписано выплатить потерпевшему штраф в размере 80 евро и медицинские расходы в размере 206,90 евро.

Спортивного журналиста сначала приговорили к пяти месяцам тюремного заключения, но решением окружного суда Канта-Хяме оно было заменено общественными работами.

Во вторник телеканал MTV сообщил, что 57-летний Суоминен был обвинен в том, что в июне он дважды садился за руль в состоянии алкогольного опьянения в своем родном городе Хаттула.

При первом нарушении Суоминен врезался в машину, припаркованную на стоянке. Анализ показал наличие алкоголя в организме (1,47 промилле). Суоминен признался полиции, что выпил три бутылки пива. Но через два дня журналиста снова остановили, и он вновь был в нетрезвом состоянии.

”Я не собираюсь обжаловать приговор. Я получил по заслугам”, — сказал Суоминен финским журналистам сразу после решения суда.

Суоминен работал в спортивной редакции Yleisradio с 1988 по 2018 год.