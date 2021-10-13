Politsei
Эстонский экспресс
13.10.2021, 20:25

Неизвестный эпизод саги Устименко: парень из Тарту взял на себя преступление серийного убийцы

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ОШЕЛОМЛЯЮЩАЯ НАХОДКА В СУДЕБНОМ ДЕЛЕ: Молодой безработный из Тарту взял на себя расстрел, в действительности совершенный Юрием Устименко – серийным убийцей, который стал самым молодым пожизненно заключенным в Эстонии. Полиция потеряла десять бесценных дней из-за ложного следа.
Кирсти Вайнкюла
kirsti.vainkyla@ekspress.ee

7 октября 2001 года. Легкий туман вьется в темноте над рекой, две темных фигуры, высокая и пониже, стоят у моста через Нарову на российском берегу реки.

Перед 20-летним Юрием Устименко (165 см) и Дмитрием Медведевым (190 см) почти ровная гладь воды шириной в сто метров. Время четыре часа утра. Они не могут пересечь границу с Эстонией легально, придется переплывать реку.

Пограничная служба Эстонии не заметила ночных пловцов. 

...В тот же день истекает девятилетний срок полномочий президента Эстонии Леннарта Мери. И начинается семимесячная волна грабежей и убийств, которая затронет жизни сотен людей, а для пяти жителей Эстонии станет фатальной.

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