РЕДКИЕ КАДРЫ | Жизнь в тюрьме Румму 20 лет назад глазами заключенных и надзирателя

Оказываясь на месте бывшей тюрьмы Румму, натыкаешься на колючую проволоку, а потому не остается никаких сомнений в том, какое учреждение находилось здесь прежде. Вот и одна несчастная чайка обрела свой печальный конец, зацепившись о проволоку.

«Да, действительно, никому не удается так просто миновать эту колючую проволоку», — вздыхает Мария Морозова, обращая на нас, пришедших сюда на экскурсию, свой грустный и понимающий взгляд.

Мария семь лет проработала старшей по тюремному блоку. Она стала первой женщиной-надзирателем, которая постоянно напрямую контактировала с заключенными.