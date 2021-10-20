ФОТО | Выдающийся голливудский кинооператор стал владельцем усадьбы на Сааремаа

На западной оконечности Сааремаа расположена усадьба Пилгузе, где этим летом открылся комплекс, состоящий из ресторана и небольшой гостиницы. Во дворе хлопочут занятая в рекламном бизнесе имеющая шведские корни Мария Тамандер и ее муж Джон Мэтисон (60) родом из Шотландии. По совпадению, Джон не только новоиспеченный владелец отеля, но и кинооператор мирового класса, дважды номинированный на «Оскар» (за «Гладиатор» Ридли Скотта и «Призрак оперы» Джоэла Шумахера). Он снимал музыкальные видеоклипы для Мадонны и Принса, а сейчас заканчивает второй этап франшизы «Доктор Стрэндж» крупнейшей студии Marvel.

В Пилгузе он ходит вразвалку, как крестьяне в старину, в поношенных штанах и в гигантском сомбреро на голове. Когда Джон закончил посыпать солью сорняки, в разгар садовых работ он нашел время, чтобы выпить кофе и побеседовать.

Джон, я знаю, что вам приходилось повторять это десятки раз, но, пожалуйста, расскажите эту прекрасную историю о том, как вы попали на Сааремаа.

Я впервые приехал сюда со своей подругой Марией в 1998 году. Мария и ее мать Ээви уже бывали на Сааремаа в 1990-х годах. Поздней осенью 1944 года Ээви с родителями бежала из Эстонии на Готланд. Вот отсюда и двинулись, из деревни Атла на полуострове Эльда. Мы совершили путешествие по следам их бегства, но, конечно, на очень крутой современной лодке. Их путь длился три дня, и погода стояла очень суровая.