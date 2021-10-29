ФОТО и ВИДЕО | Как японский бизнесмен строил в Центральной Эстонии атомное убежище для мировой элиты

В ноябре 1998 года в таллиннском аэропорту Йоситеру Акияма впервые ступает на эстонскую землю. Прохладно, воздух пропитан влагой, а на поверхности асфальта блестят лужи. Привлекшая Акияма природа Марьямаа, ради которой он оказался на другом конце земного шара, погружена во тьму.

Мужчина, которому на тот момент было примерно 35 лет, — человек с затейливой биографией. Получившего образование в сфере инфотехнологий парня занесло в США, где, по словам самого Акияма, он виделся с Биллом Гейтсом. Также он сидел в американской тюрьме за незаконное владение оружием.

Акияма уверен, что мир катится в пропасть: злые силы воздействуют на человечество посредством телепатии. После смерти своего отца, предпринимателя в сфере медицины, он получил порядочное наследство. И теперь приехал с этим состоянием в Эстонию — осуществлять свои мечты.