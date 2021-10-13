Сборная Казахстана: успех в Литве – большой задел на светлое будущее
Насколько в Казахстане поднялся интерес к футзалу к моменту выхода сборной в полуфинал чемпионата мира, можно было увидеть банально открыв сайт любого спортивного издания страны. Новости из стана национальной команды буквально не сходили с передовиц информационный агенств, а любое событие или комментарий даже косвенно связанный со сборной моментально превращался в новость. Более того, чемпионат мира уже закончился, события финала и матча за третье место уже изучены и проанализированы, а сборная Казахстана по футзалу по-прежнему была в топе национальных новостей. Безусловно, многие болельщики горевали об упущенной возможности попасть в медали, но сам факт оглушительного успеха не подвергался сомнению никем. Кроме того, официальные лица не стеснялись говорить о четвёртом месте, используя слово «победа». В частности, так резюмировал выступление сборной глава Комитета Футзала Казахстана Кайрат Оразбеков: «Ребята заработали эту победу большим трудом, им было очень тяжело – и при подготовке к чемпионату, и на самом турнире, но никто не жаловался, стиснув зубы, игроки шли к своей цели. Вместе. Как одна большая семья. Особенно трудно пришлось эмоционально. После каждой игры нужно было снова и снова заполнять жизненный сосуд новыми эмоциями, страстью. С чем тренерский штаб великолепно справился. Казахстан однозначно заслужил этот успех».
Оразбеков высоко оценил работу, которую тренерский штаб как до начала турнира, так и по ходу его: «Все видели, что наша команда была идеально готова практически к каждому матчу. Главный тренер сборной Казахстана Кака и его помощники разбирали каждого игрока команды соперника, будь это Португалия или Коста-Рика, без разницы, на каком он месте в рейтинге. К каждой встрече мы готовились очень детально. Каждый наш игрок знал не только технические и тактические возможности оппонентов, но и их характер. Мы досконально разобрали все розыгрыши стандартных положений. Наш состав варьировался от того, как будет играть соперник в том или ином отрезке матча. Возможно, в конце нам не хватило эмоций и физических сил на такой длинный турнир. Два дня восстановления перед матчем за 3-е место с бразильцами, в котором мы уступили многократным чемпионам мира – 2:4, оказались очень сложными. Эмоций не было, мы их истратили в игре с Португалией».
Также Оразбеков не сомневается в том, что исторический успех Казахстана в Литве станет толчком для развития футзала в стране: «Футзал для Казахстана является одним из самых перспективных и массовых видов спорта, и самое главное, он является самым дешевым. Если сравнить затраты за последние 20 лет на большой футбол и на футзал, то разница составит тысячи процентов. Это доступный вид спорта для населения. Надо не забывать, что культура футзала у нас повышается, в Казахстане провели финал Лиги чемпионов, пять-шесть элитных раундов Кубка УЕФА, чемпионат мира среди студентов. Выход в полуфинал чемпионата мира дает надежду на то, что государство и чиновники обратят внимание на футзал. Восемь месяцев в году на севере Казахстана прохладно, а футзалом можно заниматься круглый год при минимуме условий. Так как в стране не хватает качественных больших футбольных полей, футзал может стать большой подпиткой для большого футбола».