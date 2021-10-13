Сборная Казахстана: успех в Литве – большой задел на светлое будущее

Насколько в Казахстане поднялся интерес к футзалу к моменту выхода сборной в полуфинал чемпионата мира, можно было увидеть банально открыв сайт любого спортивного издания страны. Новости из стана национальной команды буквально не сходили с передовиц информационный агенств, а любое событие или комментарий даже косвенно связанный со сборной моментально превращался в новость. Более того, чемпионат мира уже закончился, события финала и матча за третье место уже изучены и проанализированы, а сборная Казахстана по футзалу по-прежнему была в топе национальных новостей. Безусловно, многие болельщики горевали об упущенной возможности попасть в медали, но сам факт оглушительного успеха не подвергался сомнению никем. Кроме того, официальные лица не стеснялись говорить о четвёртом месте, используя слово «победа». В частности, так резюмировал выступление сборной глава Комитета Футзала Казахстана Кайрат Оразбеков: «Ребята заработали эту победу большим трудом, им было очень тяжело – и при подготовке к чемпионату, и на самом турнире, но никто не жаловался, стиснув зубы, игроки шли к своей цели. Вместе. Как одна большая семья. Особенно трудно пришлось эмоционально. После каждой игры нужно было снова и снова заполнять жизненный сосуд новыми эмоциями, страстью. С чем тренерский штаб великолепно справился. Казахстан однозначно заслужил этот успех».