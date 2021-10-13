Одинец пригласил Аннели Отт отчитаться перед антикоррупционной комиссией. Министр попросила перенести встречу

Отт начиная с понедельника следующей недели будет две недели в отпуске.

Одинец сообщил Delfi, что отправит Отт новое приглашение на ноябрьское заседание комиссии. При этом в новом приглашении он упомянет, что отпуск можно было бы и прервать ради того, чтобы появиться на заседании.

Председатель комиссии отметил, что у министра нет обязанности являться на заседание и давать пояснения, но выразил уверенность, что примерно через две недели встреча всё же состоится.

"Если мы сочтем, что имеет место правонарушение, то проинформируем правоохранительные органы, — сказал Одинец. — Здесь наша работа заканчивается". При необходимости комиссия может указать на неэтичность действий того или иного лица, добавил он.

Миллион перед выборами

На прошлой неделе газета Eesti Päevaleht написала, что из дополнения к госбюджету выясняется, что министр культуры Аннели Отт, баллотировавшаяся в избирательном округе Вырумаа, Валгамаа и Пылвамаа, направила значительные суммы именно в этот регион. Инвестиционная поддержка ряда организаций и учреждений культуры и спорта составила бы миллион евро.

Пресс-секретарь министра культуры передал ее пояснения: эти объекты важны для региона, а Отт заботится не только о своем округе, но и обо всей Эстонии.

Вчера газета Eesti Päevaleht рассказала о похожем случае с кандидатом от Партии реформ — футбольным тренером Мартином Реймом. Он баллотируется на муниципальных выборах в Виймси и призвал местных избирателей голосовать за него, так как государство выделило из бюджета деньги на строительство в Виймси футбольного холла.