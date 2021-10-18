Правда ли, что лечебное голодание полезно для здоровья?
Лечебному голоданию посвящён не один десяток сайтов и групп в социальных сетях, о том, как правильно его проводить, пишут книги и снимают видео. Практикующие его описывают свои ощущения: ”Это эйфория, радость, чувство, что можешь свернуть горы. Появляются за спиной крылья. Это не передать словами” — и результаты: ”Лицо стало чистым от прыщей, пигментные пятна осветлились. Из меня за десять дней столько желчи вышло, во время процедуры гидроколонотерапии было явственно видно. Хотя я не ела шесть суток, всё равно из меня продолжали выходить шлаки и отложения каловых камней”. В СССР лечебным голоданием пытались лечить целый спектр заболеваний — от бронхиальной астмы и до шизофрении. Сегодня лечебное голодание популярно среди ”биохакеров” — например, его практикует Павел Дуров. Адепты нетрадиционной медицины обещают, что голодание способно вылечить СПИД, рак и диабет.
Под лечебным голоданием понимают отказ от пищи полностью (или только от твёрдой), а иногда и от воды. Его проводят в течение нескольких часов, одного дня, трёх дней, недели и до 42 дней. Обычно процесс включает в себя подготовку, само голодание и постепенный выход из него. Лечебное голодание как метод стало популярным ещё в 1970-е годы, его активно пропагандировал Поль Брэгг, позиционирующий себя как врача. При этом на самом деле Брэгг не имел медицинского образования, а работал школьным учителем физкультуры. Более того, чтобы визуально доказать пользу своего метода, Брэгг прибавил себе 14 лет, изменив дату своего рождения, и утверждал, что был призёром Олимпиады по спортивной борьбе то ли 1908, то ли 1912 года, что также не подтвердилось документально. Он обещал сторонникам своего метода продление жизни до 120 лет, сам при этом умер в 81 год от сердечного приступа. Его идеи в СССР продвигал Юрий Николаев, автор книги ”Голодание ради здоровья”, открывший в 1981 году первое отделение разгрузочно-диетической терапии в московской больнице №68 и ставивший своей целью излечение психических заболеваний путём длительного голодания. Однако клинических результатов он достичь так и не смог.
Вторая волна популярности лечебного голодания наступила в 2016 году, когда японский учёный Йосинори Осуми получил Нобелевскую премию за открытие и исследование механизмов аутофагии. Аутофагия (самопоедание) — процесс, во время которого клетки перерабатывают собственные компоненты, прежде всего повреждённые белки и органеллы, разбирая ненужные или дисфункциональные компоненты. Посредством аутофагии также могут быть уничтожены попавшие в организм бактерии и вирусы. Аутофагия запускается в первую очередь голоданием, а также интенсивными физическими упражнениями и ограничением потребления углеводов. Важно отметить, что японский учёный проводил свои опыты на пекарских дрожжах, у них он смог выделить гены, связанные с процессом аутофагии.
Другой командой исследователей из Кембриджского университета была проведена серия экспериментов на мышах. В результате запущенной с помощью генетических инструментов, медикаментов или голодания аутофагии мыши жили дольше и в целом были более здоровыми. Также было обнаружено, что процесс аутофагии ”защищает от таких болезней, как болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона и некоторых форм деменции”. Хотя на людях подобных экспериментов нобелевский лауреат не проводил, именно Ёсинори Осуми стал кумиром голодающих для оздоровления организма, ему приписывают даже разработку одной из диет с ”эффективным очищением от шлаков и токсинов”. Сам учёный такой славе оказался не рад и неоднократно заявлял, что ”никогда не утверждал, будто голодание в смысле диеты способствует процессу аутофагии”.
С развитием популярности лечебного голодания были поставлены эксперименты и на людях. Учёные отобрали 116 добровольцев с лишним весом, половина из них придерживалась интервального лечебного голодания (16 часов в день без пищи, в остальное время допустим ограниченный рацион), а другая половина — здорового питания без ограничения по времени употребления. Через три месяца были подведены результаты: снижение веса в обеих группах различалось крайне незначительно, с небольшим преимуществом в пользу голодавших по часам, при этом мышечная масса тела у них уменьшилась значительно больше, что вряд ли можно считать преимуществом их типа питания. Их показатели по кардиометаболическим параметрам также не показали преимуществ такой диеты.
Интересно отметить, что голодание и диеты влияют не только на сам организм, но и на потомков. Исследователи провели эксперимент на круглых червях. Поколение, придерживающееся диеты, было более здоровым и плодовитым, однако их потомки, если получали неограниченный доступ к пище, показывали ухудшение здоровья и снижение репродуктивных функций. Эффект проявлялся даже у четвёртого поколения. Только те ”правнуки”, которые придерживались значительных ограничений в пище, были так же выносливы, как и первое поколение. Таким образом, голодавшие черви-прадеды ”обрекали” на такую же диету своих потомков, если те стремились оставаться здоровыми.
Провести долгосрочные исследования на людях пока не удалось — самое продолжительное исследование по плану должно было включать в себя двухлетнее следование определённым типам питания, однако участники не смогли столько времени придерживаться диеты без нарушений.
Олеся Гурова, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, отмечает, что ”длительные периоды голода, безусловно, вредны для людей с желудочно-кишечными заболеваниями. Прежде всего речь о язвенной болезни, гастритах, проблемах, связанных с нарушением оттока желчи из желчного пузыря. Но есть ещё один серьёзный довод против любой диеты, в том числе интервального голодания. К сожалению, они позволяют человеку лишь снизить вес "в очередной раз", но не приводят к стойкому эффекту удержания массы тела. Более того, каждый такой "диетический забег" усугубляет нарушение пищевого поведения, меняет скорость метаболизма и даже влияет на состав микробиоты, что может только усугублять проблему лишнего веса”. Схожа и позиция экспертов Гарвардской медицинской школы — единственным доказанным результатом лечебного голодания можно считать снижение веса. Правда, и они отмечают, что такой метод подходит далеко не всем. Алексей Калинин, старший научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, подводит итог: качественных исследований о пользе голодания для лечения пока нет, а ”интервальное голодание сродни гомеопатии”. С его выводами согласуется и точка зрения Национального института по вопросам старения (США): ”Несмотря на многочисленные исследования по ограничению калорий и голоданию, нет доказательств пользы этих методов для поддержания здоровья человека”.
При этом ограниченное число исследований показывает, что голодание способствует лучшей переносимости химиотерапии при ранних стадиях отдельных видов опухолей, однако речь об излечении онкологии самим голоданием не идёт.
Таким образом, при отсутствии противопоказаний голодание, скорее всего, не нанесёт ощутимого вреда организму, однако и лечебным его называть не вполне корректно. На сегодняшний день единственный доказанный эффект такой методики — снижение веса. Правда, и для похудения этот принцип не самый оправданный, так как потеря жировых отложений почти такая же, как и при других диетах, однако снижение мышечной массы более значительное.