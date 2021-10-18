Правда ли, что лечебное голодание полезно для здоровья?

Лечебному голоданию посвящён не один десяток сайтов и групп в социальных сетях, о том, как правильно его проводить, пишут книги и снимают видео. Практикующие его описывают свои ощущения: ”Это эйфория, радость, чувство, что можешь свернуть горы. Появляются за спиной крылья. Это не передать словами” — и результаты: ”Лицо стало чистым от прыщей, пигментные пятна осветлились. Из меня за десять дней столько желчи вышло, во время процедуры гидроколонотерапии было явственно видно. Хотя я не ела шесть суток, всё равно из меня продолжали выходить шлаки и отложения каловых камней”. В СССР лечебным голоданием пытались лечить целый спектр заболеваний — от бронхиальной астмы и до шизофрении. Сегодня лечебное голодание популярно среди ”биохакеров” — например, его практикует Павел Дуров . Адепты нетрадиционной медицины обещают , что голодание способно вылечить СПИД, рак и диабет.

Под лечебным голоданием понимают отказ от пищи полностью (или только от твёрдой), а иногда и от воды. Его проводят в течение нескольких часов, одного дня, трёх дней, недели и до 42 дней. Обычно процесс включает в себя подготовку, само голодание и постепенный выход из него. Лечебное голодание как метод стало популярным ещё в 1970-е годы, его активно пропагандировал Поль Брэгг, позиционирующий себя как врача. При этом на самом деле Брэгг не имел медицинского образования, а работал школьным учителем физкультуры. Более того, чтобы визуально доказать пользу своего метода, Брэгг прибавил себе 14 лет, изменив дату своего рождения, и утверждал, что был призёром Олимпиады по спортивной борьбе то ли 1908, то ли 1912 года, что также не подтвердилось документально. Он обещал сторонникам своего метода продление жизни до 120 лет, сам при этом умер в 81 год от сердечного приступа. Его идеи в СССР продвигал Юрий Николаев, автор книги ”Голодание ради здоровья”, открывший в 1981 году первое отделение разгрузочно-диетической терапии в московской больнице №68 и ставивший своей целью излечение психических заболеваний путём длительного голодания. Однако клинических результатов он достичь так и не смог.