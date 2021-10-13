Мнение
13.10.2021, 16:54

Результат новых коронавирусных ограничений Каи Каллас: поссорившийся народ и неизлечимые больные

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Мануэла Пихлап
старейшина Пыхья-Таллинна
Fotod: Andres Putting / Margus Pahv
Желание премьер-министра Каи Каллас ввести для невакцинированных людей дополнительные ограничения и затормозить предоставление им медицинской помощи ни в прагматическом, ни в гуманитарном плане не имеет смысла, комментирует старйшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап (Центристская партия) слова премьер-министра.

Ограничения могут вводиться для того, чтобы ограничить распространение болезни, а не для того, чтобы отомстить кому-то за то, что человек не пожелал следовать рекомендациям правительства, Научного совета или врачей. Как поможет в деле распространения вируса то, что мы перенесем на будущее операцию на тазобедренном суставе какого-то человека? Не поможет. Однако это поставит человека под удар и будет весьма негуманным поступком. И это притом, что не все невакцинированные являются принципиальными антиваксерами, но и они оказались бы вместе с другими наказанными.

Чтобы было понятно: сама я вакцинированная и совершенно уверена, что это самая лучшая и нерискованная возможность защититься от болезни. Однако вводимые правительством ограничения должны быть продуманными и эффективными. Премьер-министр Кая Каллас в данном случае высказала крайне сырую мысль. Дополнительное ограничение жизни невакцинированных людей лишь укрепит убеждение антиваксеров в том, что государство желает им зла. Этих людей много, а сопереживающих им еще больше.

Ограничение предоставления помощи невакцинированным не сделает вакцинацию популярнее, не поможет существенно ограничить распространение коронавируса и поссорит народ.

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