Результат новых коронавирусных ограничений Каи Каллас: поссорившийся народ и неизлечимые больные

Ограничения могут вводиться для того, чтобы ограничить распространение болезни, а не для того, чтобы отомстить кому-то за то, что человек не пожелал следовать рекомендациям правительства, Научного совета или врачей. Как поможет в деле распространения вируса то, что мы перенесем на будущее операцию на тазобедренном суставе какого-то человека? Не поможет. Однако это поставит человека под удар и будет весьма негуманным поступком. И это притом, что не все невакцинированные являются принципиальными антиваксерами, но и они оказались бы вместе с другими наказанными.

Чтобы было понятно: сама я вакцинированная и совершенно уверена, что это самая лучшая и нерискованная возможность защититься от болезни. Однако вводимые правительством ограничения должны быть продуманными и эффективными. Премьер-министр Кая Каллас в данном случае высказала крайне сырую мысль. Дополнительное ограничение жизни невакцинированных людей лишь укрепит убеждение антиваксеров в том, что государство желает им зла. Этих людей много, а сопереживающих им еще больше.

Ограничение предоставления помощи невакцинированным не сделает вакцинацию популярнее, не поможет существенно ограничить распространение коронавируса и поссорит народ.