Командир Кайтселийта Рихо Юхтеги: мы еще в Советском Союзе считались "фашистами"

Юхтеги рассказал, что сейчас в Кайтселийте состоят около 25 тысяч эстоноземельцев: "В Эстонии живет около 1,2 млн людей. Мы считаем, что добровольцами готовы быть около 2%. Это хороший процент. Если же говорить о раскладе внутри этих 25 тысяч, то 7 тысяч из них дети, 15 тысяч — мужчины и 3 тысячи — женщины".

"Надо понимать, что Кайтселийт — это часть народа Эстонии. Как развивается народ, так развивается и Кайтселийт. […] Вообще, в случае с COVID-19 наша организация играет особую роль. Дело в том, что по закону правительству у нас трудно задействовать для помощи армию. Зато Кайтселийт может предоставить свои силы для помощи в такой ситуации", — говорит командир Кайтселийта.

"У Эстонии с Украиной здесь много общего, мы 30 лет живем под давлением российской пропаганды. И те же натовские офицеры говорят нам: "Это все — составляющие войны". Так что мы с вами вместе на этой войне", — констатирует он.

А как выглядят типичные приемы российской пропаганды в отношении Эстонии? "Спектр очень широкий. Мы еще в Советском Союзе были "фашистами"… И кроме этого, они постоянно показывают "зловещие" натовские войска на границе с Россией. […] И риторика, конечно, все о том, какими мы послушными слугами стали дла западных стран, и как они нас теперь используют", — рассказывает Юхтеги.

По его словам, главные каналы Российской пропаганды — телевидение и интернет. Юхтеги считает, что жители Нарвы при этом могут более здраво реагировать на пропаганду со стороны РФ: "Живущие в Нарве, понимают, что ситуация в России — совсем не такая красивая, какой ее показывают по российскому ТВ. А из тех, кто живет в Таллинне, некоторые вообще никогда не были в России — и потому больше верят показанному".