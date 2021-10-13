Экономика
13.10.2021, 19:06

Пожар на подстанции: предприятие Elektrilevi нарушило требование по качеству предоставляемых сетевых услуг

 
Jõgeva ajutine alajaam
Jõgeva ajutine alajaam
Foto: Argo Ingver
Департамент конкуренции завершил производство по пожару 27 апреля на подстанции в Йыгева, когда в результате аварии без электричества остались 7 000 человек. Установлено, что сетевое предприятие Elektrilevi AS нарушило требования по качеству сетевых услуг в части длительности отключения сетевого соединения.

Крупнейшее предприятие Эстонии по доставке электроэнергии потребителям — Elektrilevi AS — признало, что в случае в Йыгева установленные требования были превышены для 3119 потребителей. Для них плата за сетевую услугу была уменьшена на общую сумму 24 920,81 евро, то есть в среднем — по 8 евро на одного потребителя.

Департамент рекомендовал Elektrilevi пересмотреть схему взаимодействия в случае отключений с различными партнерами, в частности — коммуникацию с местными самоуправлениями.

Предприятию рекомендовано совместно с Министерством экономики и коммуникаций, Спасательным департаментом, местными самоуправлениями и оказывающими жизненно важные услуги учреждениями выработать конкретные принципы, на основании которых будет идти коммуникация в случае крупных отключений электричества.

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