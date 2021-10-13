Не успел в срок - плати! Департамент: Elektrilevi нарушило требование по качеству предоставляемых сетевых услуг

Крупнейшее предприятие Эстонии по доставке электроэнергии потребителям — Elektrilevi AS — признало, что в случае в Йыгева установленные требования были превышены для 3119 потребителей. Для них плата за сетевую услугу была уменьшена на общую сумму 24 920,81 евро, то есть в среднем — по 8 евро на одного потребителя.