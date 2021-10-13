В течение двух дней в Таллинне проголосовали около 16 000 избирателей. Смотрите, где можно проголосовать!(1)
На участках по всей стране к вечеру вторника с помощью бумажного бюллетеня проголосовали 31 284 избирателя.
”В число проголосовавших в Таллинне вошли и люди, чье место жительства находится за пределами столицы, которые голосовали на таллиннских участках за волостное или городское собрание своего населенного пункта, — пояснил председатель Таллиннской избирательной комиссии Прийт Лелло. — Сегодня и завтра еще можно проголосовать на выборах в собрания местных самоуправлений в крупнейших торговых центрах Таллинна. Организаторы выборов прикладывают усилия, чтобы голосование было максимально удобным и безопасным”.
На столичных избирательных участках в среду и четверг, с 12.00 до 20.00 можно принять участие в выборах в любое городское или волостное собрание Эстонии, вне зависимости от места жительства избирателя. В эти дни в крупнейших торговых центрах и прочих легкодоступных местах Таллинна будет работать 31 избирательный участок. Для участия в выборах на избирательном участке следует предъявить действующее удостоверение личности, например, ID-карту, паспорт, карту вида на жительство или водительские права.
Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, в этот раз было открыто гораздо больше избирательных участков, что позволяет обеспечить лучшее рассредоточение людей, делая процесс голосования более безопасным. Для снижения рисков созданы и возможности для голосования на свежем воздухе — в специально оборудованных палатках, которые расположены в шести различных местах, в том числе, на парковках нескольких торговых центров и Центрального рынка.
С пятницы по воскресенье в Таллинне будут открыты 95 избирательных участков, на которых зарегистрированные жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в Таллиннское горсобрание. В эти дни можно проголосовать только в своем районе. Избиратель более не привязан к конкретному избирательному участку — он может проголосовать на любом участке своего избирательного округа, то есть своего района. Участки будут открыты в пятницу, 15 октября, и в субботу, 16 октября, с 12.00 до 20.00, а также в воскресенье, 17 октября, с 9.00 до 20.00. Большинство из них размещены в тех же местах, что и на прошлых выборах.
Также есть возможность проголосовать бесконтактным способом. Электронное голосование продлится до 20.00 субботы, 16 октября, на странице valimised.ee. Для участия в электронном голосовании требуется наличие компьютера с доступом в интернет, а также mobiil-ID или ID-карты с действующими сертификатами (необходимо знать коды PIN1 и PIN2). Избиратели, проголосовавшие в электронном виде, имеют право изменить свой голос, подав бюллетень на избирательном участке в день выборов, 17 октября.
Наряду с гражданами Эстонии, избирательным правом на выборах в собрания местных самоуправлений обладают также граждане других государств Европейского союза и иностранцы, имеющие долгосрочный или постоянный вид на жительство (в том числе граждане РФ, Украины, Белоруссии и других стран, а также обладатели ”серых паспортов”).
Поскольку Великобритания покинула Европейский союз, граждане этой страны также смогут проголосовать только в том случае, если они имеют долгосрочный или постоянный вид на жительство.
Правом голоса на выборах в городское собрание обладают жители Таллинна, достигшие 16-летнего возраста по состоянию на 17 октября. Лица в возрасте 16 лет и старше впервые получили возможность участвовать в муниципальных выборах в 2017 году.
Чтобы отдать голос на выборах в Таллиннское горсобрание, избиратель должен являться зарегистрированным жителем города Таллинна. Проверить данные о своем месте жительства можно на портале https://www.rahvastikuregister.ee/, пройдя аутентификацию с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart-ID.
Избирательные участки для предварительного голосования (открыты с понедельника по четверг, с 11 по 14 октября, с 12.00 до 20.00):
Хааберсти
- ТЦ Rocca al Mare, Палдиски мнт., 102;
- Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ 148;
- Парковка Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148.
Кесклинн
- Парковка Центрального рынка, ул. Ластекоду, 11b;
- Таллиннский университет, Нарва мнт., 25;
- ТЦ Solaris, Эстония пст., 9;
- Таллиннская высшая техническая школа, Пярну мнт., 62/1.
Кристийне
- ТЦ Kristiine, ул. Эндла, 45;
- Здание районной управы Кристийне, ул. Металли, 5;
- Магазин Rimi, Сыпрузе пст., 174.
Ласнамяэ
- Maxima XX, Паэпарги, ул. Паэпарги, 57;
- Maxima XX, Смуули, Смуули теэ, 9;
- ТЦ Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13;
- Maxima XXX, Линнамяэ, Линнамяэ теэ, 57;
- ТЦ Ümera, Лаагна теэ, 80;
- ТЦ Kärberi, ул. Кярбери, 20;
- ТЦ Ülemiste, ул. Суур-Сыямяэ, 4;
- Двор спортивного центра Тондираба, ул. Варраку, 14.
Мустамяэ
- ТЦ Mustamäe, Таммсааре теэ, 104a;
- ТЦ Magistrali, Сыпрузе пст., 201;
- Парковка мустамяэского культурного центра ”Кая”, Вильде теэ, 118b;
- ТЦ Mustika, ул. Карьявялья, 4.
Нымме
- ТЦ Järve, Пярну мнт., 238;
- Культурный центр Нымме, пл. Туру, 2.
Пирита
- Здание районной управы Пирита, Клоостри теэ, 6;
- Selver, Пирита, Румму теэ, 4;
- Таллиннский ботанический сад, Клоостриметса теэ, 52.
Пыхья-Таллинн
- Пыхья-Таллиннский молодежный центр, ул. Копли, 98;
- ТЦ Stroomi, ул. Туулемаа, 20;
- Основная школа Карьямаа, ул. Карьямаа, 1;
- Двор районной управы Пыхья-Таллинна, ул. Кари, 13.
В пятницу и субботу, 15 и 16 октября, с 12.00 до 20.00, а также в воскресенье, 17 октября, с 9.00 до 20.00 будут открыты следующие избирательные участки:
Хааберсти
- Таллиннский ыйсмяэский русский лицей, Ыйсмяэ теэ, 28;
- Русская гимназия Хааберсти, Ыйсмяэ теэ, 132;
- Таллиннская ыйсмяэская гимназия, Ыйсмяэ теэ, 50;
- Таллиннская гимназия Мустйыэ, Палдиски мнт., 83;
- Таллиннская гимназия Ярвеотса, Ярвеотса теэ, 31;
- Здание районной управы Хааберсти, Эхитаяте теэ, 109a;
- ТЦ Rocca al Mare, Палдиски мнт., 102;
- Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148;
- Астангуский центр профреабилитации, ул. Астангу, 27;
- Парковка Maxima XXX, Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148.
Кесклинн
- Парковка Центрального рынка, ул. Ластекоду, 11b;
- Здание начальных классов гимназии Якоба Вестхольма, ул. Луйзе, 38;
- Таллиннский университет, Нарва мнт., 25;
- Баня Raua, ул. Рауа, 23;
- Таллиннский детский сад Кийза, ул. Кийза, 6;
- Кадриоргская немецкая гимназия, ул. Гонсиори, 38;
- ТЦ Solaris, Эстония пст., 9;
- Здание Таллиннской городской управы, пл. Вабадузе, 7;
- Таллиннская кесклиннаская русская гимназия, здание Юхкентали, ул. Юхкентали, 36;
- Таллиннская школа Сюдалинна, Лийвалайа, 23;
- Таллиннская общая гимназия, Пярну мнт., 71;
- Таллиннская высшая техническая школа, Пярну мнт., 62.
Кристийне
- ТЦ Kristiine, ул. Эндла, 45;
- Здание районной управы Кристийне, ул. Металли, 5;
- Таллиннская лиллекюлаская гимназия, ул. Кульднока, 24;
- Магазин Rimi, Сыпрузе пст., 174;
- Таллиннская кристийнеская гимназия, Нымме теэ, 32;
- Таллиннский университет, здание Ряэгу, ул. Ряэгу, 49;
- Таллиннская тондиская школа, ул. Тонди, 40;
- Спортивный центр Forus, ул. Сыякооли, 10.
Ласнамяэ
- Таллиннская школа обслуживания, ул. Маяка, 2;
- Ласнамяэский спорткомплекс, ул. Паэ, 1;
- Здание ласнамяэской районной управы, ул. Палласти, 54;
- Ласнамяэская гимназия, ул. Паэ, 59;
- Maxima XX, Паэпарги, ул. Паэпарги, 57;
- Maxima XX, Смуули, Смуули теэ, 9;
- Культурный центр ”Линдакиви”, ул. Коорти, 22;
- Таллиннская гимназия Лаагна, ул. Викерлазе, 16;
- Ласнамяэская русская гимназия, ул. Коорти, 23;
- Таллиннская гимназия для взрослых, ул. Мартса, 2;
- ТЦ Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13;
- Таллиннская махтраская основная школа, ул. Махтра, 60;
- Таллиннская куристикуская гимназия, ул. Кярбери, 9;
- Таллиннский линнамяэский русский лицей, Линнамяэ теэ, 10;
- Maxima XXX, Линнамяэ, Линнамяэ теэ, 57;
- Гимназическое здание Таллиннского линнамяэского русского лицея, Ляэнемере теэ, 31;
- Таллиннская ляэнемереская гимназия, ул. Вормси, 3;
- ТЦ Ümera, Лаагна теэ, 80;
- ТЦ Kärberi, ул. Кярбери, 20;
- ТЦ Ülemiste, ул. Суур-Сыямяэ, 4;
- ТЦ Vikerlase, ул. Викерлазе, 19;
- Парковка спортивного центра Тондираба, ул. Варраку, 14.
Мустамяэ
- ТЦ Mustamäe, Таммсааре теэ, 104a;
- Школьное здание Вильде теэ, 69;
- Дневной центр Мустамяэ, Эхитаяте теэ, 82;
- ТЦ Magistrali, Сыпрузе пст., 201;
- ТЦ Mustamäe Kodukeskus, Сютисте теэ, 30;
- Свободная академия ”Норд”, ул. Сийли, 14;
- Парковка мустамяэского культурного центра ”Кая”, Вильде теэ, 118b;
- Библиотека Кянну Кукк, Вильде теэ, 72;
- Таллиннский технический университет, Эхитаяте теэ, 5;
- Библиотека Сяэзе, Сыпрузе пст., 186;
- ТЦ Mustika, ул. Карьявялья, 4.
Нымме
- ТЦ Järve, Пярну мнт., 238;
- Ныммеский культурный центр, пл. Туру, 2;
- Таллиннская рахумяэская основная школа, Вабадузе пст., 50;
- Парковка Ныммеского социального дома, ул. Пихлака, 12;
- Ныммеская школа по интересам, ул. Нурме, 40;
- Ныммеское здание Таллиннской ныммеской гимназии, ул. Раудтеэ, 73;
- Таллиннская музыкальная средняя школа, Вабадузе пст., 130;
- Ныммеская школа по интересам, здание Викеркааре, ул. Викеркааре, 10;
- Таллиннская кивимяэская основная школа, ул. Леэги, 14;
- Пяэскюлаская библиотека, Пярну мнт., 480a;
- Ныммеский спортивный центр, ул. Кюльмаллика, 15.
Пирита
- Центр досуга Мяхе, Мугула теэ, 17a;
- Таллиннский детский сад Падрику, Падрику теэ, 10;
- Здание районной управы Пирита, Клоостри теэ, 6;
- Центр досуга Козе, Рахвакооли теэ, 3;
- Меривяльяская школа, Хеки теэ, 16;
- Selver, Пирита, Румму теэ, 4;
- Таллиннский ботанический сад, Клоостриметса теэ, 52.
Пыхья-Таллинн
- Таллиннская художественная гимназия, ул. Копли, 102a;
- Пыхья-Таллиннский молодежный центр, ул. Копли, 98;
- Детский сад Пельгуранна, ул. Пельгуранна, 49;
- ТЦ Stroomi, ул. Туулемаа, 20;
- Основная школа Карьямаа, ул. Карьямаа, 1;
- Таллиннский культурный центр ”Сальме”, ул. Сальме, 12;
- Здание районной управы Пыхья-Таллинна, ул. Нийне, 2;
- Эхтеская гуманитарная гимназия, ул. Эхте, 9;
- Школа XXI века, ул. Сыле, 40;
- Ристикуская основная школа, ул. Ристику, 69;
- Таллиннская европейская школа, ул. Техника, 18;
- Пельгулиннаская гимназия, ул. Мулла, 7;
- Бывшее здание Таллиннской коплиской школы по интересам, ул. Лина, 8;
- Двор районной управы Пыхья-Таллинна, ул. Кари, 13.