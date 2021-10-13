В течение двух дней в Таллинне проголосовали около 16 000 избирателей. Смотрите, где можно проголосовать!

На участках по всей стране к вечеру вторника с помощью бумажного бюллетеня проголосовали 31 284 избирателя.

”В число проголосовавших в Таллинне вошли и люди, чье место жительства находится за пределами столицы, которые голосовали на таллиннских участках за волостное или городское собрание своего населенного пункта, — пояснил председатель Таллиннской избирательной комиссии Прийт Лелло. — Сегодня и завтра еще можно проголосовать на выборах в собрания местных самоуправлений в крупнейших торговых центрах Таллинна. Организаторы выборов прикладывают усилия, чтобы голосование было максимально удобным и безопасным”.

На столичных избирательных участках в среду и четверг, с 12.00 до 20.00 можно принять участие в выборах в любое городское или волостное собрание Эстонии, вне зависимости от места жительства избирателя. В эти дни в крупнейших торговых центрах и прочих легкодоступных местах Таллинна будет работать 31 избирательный участок. Для участия в выборах на избирательном участке следует предъявить действующее удостоверение личности, например, ID-карту, паспорт, карту вида на жительство или водительские права.

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, в этот раз было открыто гораздо больше избирательных участков, что позволяет обеспечить лучшее рассредоточение людей, делая процесс голосования более безопасным. Для снижения рисков созданы и возможности для голосования на свежем воздухе — в специально оборудованных палатках, которые расположены в шести различных местах, в том числе, на парковках нескольких торговых центров и Центрального рынка.