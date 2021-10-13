ВИДЕО | Начальник кризисного штаба Департамента здоровья: кажется, что через пару недель мы будем в такой же плачевной ситуации, как и Латвия

"Латвия опережала нас и раньше. Если вспомнить вторую волну, то сначала были высокие показатели заболеваемости в Латвии, при этом мы считали, что их не достигнем, но в действительности очень близко к ним приблизились", - сказал Вайкнеметс и добавил, что сравнивать себя с соседями и делать выводы в любом случае полезно.

Сегодня Вайкнеметс встретится с латвийскими коллегами, чтобы обсудить и лучше понять, как обстоят у них дела. Чтобы попытаться определить - движемся ли мы с ними в одном тренде.

Представить Департамента здоровья отметил, что вакцинация у нас идел лучше, чем в Латвии.

По мнению Вайкнеметса, и у нас может дойти до введения более жестких ограничений.

Напомним, что с понедельника в Латвии действует чрезвычайная ситуация, она продлится три месяца. У наших соседей введена обязательная вакцинация к 15 ноября работников общественного сектора и сотрудников учреждений местных самоуправлений.

Крайне тяжелая, если не сказать катастрофическая, в Латвии ситуация и в больницах. За прошедшие сутки в стране от коронавируса скончались 17 человек, число новых инфицированных составило 2236 человек.

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