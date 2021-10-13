13.10.2021, 14:29
Правительство обсудит дополнительные ограничения для невакцинированных людей в четверг
Foto: Jaanus Lensment
Министр социальной защиты Сигне Рийсало сообщила, что обсуждать ограничение услуг здравоохранения для невакцинированных людей правительство не будет, зато на четверг запланировано обсуждение общих ограничивающих мер для тех, кто все еще не прошел вакцинацию.
Рийсало считает вполне вероятным, что вскоре общество начнет требовать от правительства подобных шагов.
"У людей возникает определенное ощущение несправедливости, когда ты работаешь, делаешь вклад в общую солидарную систему гарантии и вакцинируешься. А рядом есть люди, который пользуются тем же ресурсом в солидарной мере, но со своей стороны не выполняют обязательство в виде вакцинации", — пояснила министр.
По ее мнению, это может вызвать новый дополнительный раскол в обществе.