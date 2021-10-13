Правительство обсудит дополнительные ограничения для невакцинированных людей в четверг

"У людей возникает определенное ощущение несправедливости, когда ты работаешь, делаешь вклад в общую солидарную систему гарантии и вакцинируешься. А рядом есть люди, который пользуются тем же ресурсом в солидарной мере, но со своей стороны не выполняют обязательство в виде вакцинации", — пояснила министр.