Из печально известного карьера в Ласнамяэ откачают воду(1)
”На следующей неделе в карьере возле теннисного центра Tallink начнутся работы, в ходе которых из него откачают воду. Хотя сейчас территория обнесена ограждениями и подходить вплотную к воде запрещено, это не может полностью препятствовать доступу людей к карьеру. К сожалению, этим летом один такой случай закончился печально, и человек утонул. Чтобы повысить безопасность этой территории, мы сотрудничаем с владельцем земли, полицией и спасателями, и вскоре в карьере больше не будет воды”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Этот участок находится в частной собственности и принадлежит инвестиционному предприятию AS Infortar, которое является крупным собственником компании Tallink. Заполненный водой карьер расположен между теннисным центром Tallink, магазином Selver на Мустакиви теэ и торговым центром Lasnamäe Centrum.
Сейчас в карьере начинается установка необходимого оборудования, и работы начнутся на следующей неделе. Планируется, что работы продлятся до конца октября.