Из печально известного карьера в Ласнамяэ откачают воду

”На следующей неделе в карьере возле теннисного центра Tallink начнутся работы, в ходе которых из него откачают воду. Хотя сейчас территория обнесена ограждениями и подходить вплотную к воде запрещено, это не может полностью препятствовать доступу людей к карьеру. К сожалению, этим летом один такой случай закончился печально, и человек утонул. Чтобы повысить безопасность этой территории, мы сотрудничаем с владельцем земли, полицией и спасателями, и вскоре в карьере больше не будет воды”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.