Кая Каллас подтвердила: для невакцинированных людей будут установлены новые ограничения(140)
"Руководители больниц подтвердили, что в отделениях интенсивной терапии почти без исключения находятся невакцинированные пациенты. Из-за заполняемости больничных мест больницам приходится все больше ограничивать плановое лечение, чтобы гарантировать свободные места в интенсиве и быть готовыми оказать помощь более тяжелым больным", — пишет Каллас в соцсетях.
К концу октября ожидается до 1900 новых случаев заражения в день, и если ситуация ухудшится, то больницам придется еще больше ограничить лечение, предостерегла премьер-министр.
Среди тех людей, кто попадает в больницу с тяжелой формой коронавируса, более 70% не вакцинированы, а среди тех, кто этой осенью умер от коронавируса, согласно первоначальным данным, более 80% не вакцинированы.
Поэтому, для ограничения распространения коронавируса, защиты здоровья невакцинированных людей и защиты возможности оказания лечения больниц правительству необходимо задуматься о введении ограничений для тех людей, кто еще не вакцинировался, констатировала Каллас.
"Мы должны отстаивать то, чтобы невакцинированные люди не заразились — это необходимо для защиты как их самих, так и всего общества, чтобы наша система здравоохранения не обрушилась, дети могли ходить в школу и экономика оставалась жизнеспособной. В правительстве начинаются и эти обсуждения", — говорит она.
По словам Каллас, есть различные варианты: например, чтобы COVID-справки действовали только для вакцинированных и переболевших, а не по результату теста на коронавирус.
Правительству предлагали также начинать требовать с невакцинированных людей компенсацию расходов на их лечение от COVID-19 или же ставить их в конец очереди на плановое лечение. Каллас подчеркнула, что эти примеры лишь теоретические, и правительство такие шаги не считает реалистичными, но уже само наличие таких предложений показывают всю серьезность текущей ситуации.
Премьер-министр заверила, что хочет, чтобы общество оставалось открытым, дети могли и дальше ходить в школу, а больницы помогать всем нуждающимся. Поэтому она считает необходимым усилить контроль со стороны полиции за предъявлением COVID-справок и ношением масок.
Для повышения уровня вакцинации среди всего населения и, в первую очередь, групп риска, необходимы новые масштабные меры со стороны правительства, подчеркнула она.
Поэтому необходимо временно дополнительно ограничить возможности посещать развлекательные заведения и проводить свободное время для людей с высоким риском попадания в больницу — то есть, для невакцинированных, сообщила Каллас.
Она отметила, что на опыте других стран видно, что ограничения — временная мера, и если уровень вакцинации вырастет до необходимого уровня, то болезнь отступит. Однако текущий уровень вакцинации в Эстонии снять ограничения не позволяет.