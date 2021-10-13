Кая Каллас подтвердила: для невакцинированных людей будут установлены новые ограничения

"Руководители больниц подтвердили, что в отделениях интенсивной терапии почти без исключения находятся невакцинированные пациенты. Из-за заполняемости больничных мест больницам приходится все больше ограничивать плановое лечение, чтобы гарантировать свободные места в интенсиве и быть готовыми оказать помощь более тяжелым больным", — пишет Каллас в соцсетях.

К концу октября ожидается до 1900 новых случаев заражения в день, и если ситуация ухудшится, то больницам придется еще больше ограничить лечение, предостерегла премьер-министр.

Среди тех людей, кто попадает в больницу с тяжелой формой коронавируса, более 70% не вакцинированы, а среди тех, кто этой осенью умер от коронавируса, согласно первоначальным данным, более 80% не вакцинированы.

Поэтому, для ограничения распространения коронавируса, защиты здоровья невакцинированных людей и защиты возможности оказания лечения больниц правительству необходимо задуматься о введении ограничений для тех людей, кто еще не вакцинировался, констатировала Каллас.

"Мы должны отстаивать то, чтобы невакцинированные люди не заразились — это необходимо для защиты как их самих, так и всего общества, чтобы наша система здравоохранения не обрушилась, дети могли ходить в школу и экономика оставалась жизнеспособной. В правительстве начинаются и эти обсуждения", — говорит она.

По словам Каллас, есть различные варианты: например, чтобы COVID-справки действовали только для вакцинированных и переболевших, а не по результату теста на коронавирус.

Правительству предлагали также начинать требовать с невакцинированных людей компенсацию расходов на их лечение от COVID-19 или же ставить их в конец очереди на плановое лечение. Каллас подчеркнула, что эти примеры лишь теоретические, и правительство такие шаги не считает реалистичными, но уже само наличие таких предложений показывают всю серьезность текущей ситуации.