ВИДЕО | В Ленобласти уничтожили очередную партию продукции из Эстонии и Германии — более 136 кг сыра и хамона

В частности, как сообщили 12 октября в пресс-службе ведомства, со склада в Кингисеппе было изъято почти 65 кг сыра производства Эстонии и Германии, 63,5 кг сливочного масла из Финляндии и 8,4 кг хамона в нарезке из Испании.