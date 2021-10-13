Самый матерящийся город России находится в соседней с Эстонией области

Индекс города Дно составил 1194,68. На втором месте оказалась Анапа с индексом 102,03, а на третьем Москва — 101,69.

Четвертое место в списке досталось Калининграду (93,59), затем идут Краснодар (86,81), Санкт-Петербург (80,61), Ростов-на-Дону (65,83), Коломна (64,84), Екатеринбург (64,36) и Сергиев Посад (64,24).

Специалисты ”Интериума” делали выводы на основе мониторинга социальных сетей, блогов и мессенджеров. По их данным, в сравнении с прошлым годом количество нецензурной лексики снизилось на 8,9 процента.

В 2020 году коэффициент упоминания мата в Дне составлял 1786,05. На втором месте тогда оказался Краснодар (131,87), на третьем — Москва (111,37).