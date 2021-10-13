Элитные спорткары и внедорожники от 100 000 евро: какие самые дорогие автомобили продают от Эстонии до Украины?(1)
В Эстонии самый дорогой автомобиль — внедорожник
В сентябре прошлого года самым дорогим автомобилем, который был выставлен на продажу в Эстонии, был Porsche 911 GT2RS. Его продали за 369 тысяч евро.
На данный момент по информации сайта auto24.ee, в Эстонии продается 18200 автомобилей. Но стоимостью больше 100 тысяч евро всего 74 предложения. Аналитики RIA.com Marketplaces отобрали три самых дорогих автомобиля.
1. Mercedes-Benz G 63 AMG 6*6
Это самый дорогой автомобиль, который продается на портале auto24.ee. Его цена составляет 850 тысяч евро. Mercedes с приводом 6×6 спустился с конвейера еще в 2014 году, и на данный момент имеет 14,5 тысячи км пробега.
2. Ferrari F8 Spider 3.9 V8
Второй по дороговизне автомобиль — красный Ferrari F8 2021 года выпуска. Имеет двигатель V8 объемом 3.9 литра. На данный момент пробег автомобиля составляет шесть тысяч километров. Максимальная скорость, которую может развивать этот автомобиль — 340 км/час. Цена — 360 тысяч евро. Также из всех автомобилей стоимостью больше 100 тысяч евро сейчас в Эстонии продается еще восемь Ferrari.
3. Lamborghini Aventador 6.5 V12
Покупалось это авто в Швеции. Первая регистрация состоялась в 2018 году. С того момента пробег автомобиля составил 18400 км. Lamborghini имеет двигатель 6.5 л. V12 с мощностью 741 л.с. Недавно покрыт дорогой пленкой Black Satin. Цена автомобиля составляет 309 тысяч евро.
Председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая владеет площадкой по продаже автомобилей AUTO.RIA.com (ТОП-6 в мире среди автосайтов), говорит, что в Эстонии заметно увеличилось количество реализуемых люксовых автомобилей.
— Исходя из наших собственных наблюдений, можем констатировать факт того, что в Эстонии за последний год увеличилось количество продаваемых поддержанных люксовых автомашин. Если в прошлом году самым дорогим продаваемым автомобилем был Porsche 911 за 369 тысяч евро, то в этом году есть уже и внедорожник за 850 тысяч евро, и с десяток Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz и BMW. Примечательно, что в Латвии таких дорогих автомобилей в продаже нет,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.
В Латвии самый дорогой автомобиль — электрокар Porsche
На данный момент в Латвии продается чуть более 18 тысяч автомобилей. Из них стоимостью больше 100 тысяч евро — всего лишь 21 машина. Год назад самыми дорогими автомобилями, которые продавались в этой стране, были Mercedes G55 (199 тысяч евро), Jaguar XE (199 тысяч евро) и Maybach S560 (135 тысяч евро). ТОП-список элитных авто за год поменялся.
1. Porsche Taycan Turbo
Это самый дорогой автомобиль, который продается сегодня в Латвии. Первая регистрация этого Porsche с электрическим двигателем была в январе 2021 года. За девять месяцев пробег составил почти 14 тысяч километров. Цена этого автомобиля составляет 155 тысяч евро.
2. Mercedes GLS 400
Этот черный семиместный внедорожник немецкого автопрома сошел с конвейера в 2021 году с дизельным двигателем объемом 4.0 литра. С начала года его пробег составил 8200 км. Цена — 147 тысяч евро.
3. BMW X6
Баварский автомобиль занимает третью строчку в рейтинге самых дорогих автомобилей в Латвии. Был выпущен в 2021 году. Первая регистрация была в июне. Этот черный внедорожник имеет бензиновый двигатель объемом 4.4 л. Пробег — 7000 км. Цена: 140 тысяч евро.
— Очень удивляет, что в Латвии продается мало элитных автомобилей, в то время как они в огромных количествах разъезжают по дорогам Риги и Юрмалы. Возможно, после первой регистрации машины владельцы оставляют ее себе на долгий срок,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — И еще интересен факт, что самый дорогой автомобиль в Латвии стоит всего 155 тысяч евро, и это электрокар!
В Литве впервые продается Aston Martin
В Литве, по информации сайта autoplius.lt, на данный момент продается более 27 тысяч автомобилей. Из них 76 — стоимостью более 100 тысяч евро. Прошлой осенью самыми дорогими элитными автомобилями, которые были выставленные на продажу, были Rolls-Royce Cullinan (450 тысяч евро), Ferrari 812 Superfast (280 тысяч евро) и Bentley Continental (254 тысячи евро). В этом году ТОП-3 самых дорогих авто выглядит иначе.
1. Mercedes-Benz G-Class
На первом месте в топе самых дорогих автомобилей в этом году полноприводный Mercedes-Benz. Авто было выпущено в 2018 году с объемом двигателя 4 литра. Пробег машины на данный момент составляет 36 тысяч километров. Цена: 268 тысяч евро.
2. Bentley Continental
Как и в прошлом году, в списке самых элитных автомобилей в тройку вошел Bentley. Купе в цвете зеленый хаки было выпущено в 2019 году с шестилитровым бензиновым двигателем. За два года автомобиль проехал 12 тысяч километров. Цена составляет 265 тысяч евро.
3. Aston Martin DBX
Это первый кроссовер в истории бренда. Был выпущен в 2021 году и уже продается в Литве, с пробегом 10 тысяч километров. Имеет 4-литровый бензиновый двигатель и представлен в сером цвете. Авто продается за 215 тысяч евро.
— Авторынок в Литве не собирает элитные автомобили. В основном тут представлен средний класс автомобилей, которые полюбились многим украинцам и белорусам. Именно из Литвы и Польши до недавнего времени украинцы пригоняли себе автомобили ”под растаможку”,— говорит Артем Уманец, председатель правления компании RIA.com Marketplaces. — Но стоит отметить, что в Литве есть в продаже редкий кроссовер Aston Martin DBX, которых еще мало на дорогах Европы. Также из самых дорогих и часто встречающихся автомобилей тут — это пригнанные из Германии Mercedes и BMW. Любовь к немецкому автопрому в Литве привита уже давно.
В Украине продают Mercedes за миллион евро!
Год назад самыми дорогими автомобилями, которые продавались в Украине, были Mercedes-Benz Maybach S 650 (595 тысяч евро), Porsche 911 GT2 RS (444 тысячи евро), Rolls-Royce Cullinan 2019 (442 тысячи евро).
По данным автомобильного сайта AUTO.RIA.com (продукт успешной эстонской IT-компании RIA.com Marketplaces), в Украине на данный момент продается больше 166 тысяч автомобилей. И из всего этого количества стоимостью более 100 тысяч евро — целых 1117 предложений! Вот так выглядит тройка самых дорогих автомашин.
1. Mercedes-Benz S-Class S 680
Это Mercedes был выпущен в 2021 году и продается сразу с заводской броней. Имеет 6-литровый бензиновый двигатель V12. Это самая дорогая машина из украинского топа. Ее цена составляет 1 млн. евро.
2. Rolls-Royce Cullinan
Второе место в украинском рейтинге самых дорогих автомобилей занимает Rolls-Royce. Выпущен в 2021 году. Имеет бензиновый двигатель объемом 6.7 л. и полный привод. Стоимость этого шикарного автомобиля составляет 679 тысяч евро.
3. Lamborghini Huracan EVO
Третью ступеньку в рейтинге элитных автомобилей занимает Lamborghini, который был пригнан в Украину из Германии. Был выпущен в 2021 году в цвете синий металлик, с бензиновым двигателем V10 объемом в 5.2 литра. Пробег составляет всего две тысячи километров. Цена — 402 тысячи евро.
— Украина всегда умела удивлять. На всю страну более тысячи предложений о продаже автомобилей, стоимость которых составляет 100 тысяч евро и выше. А от 50 тысяч евро на данный момент 3389 предложений,— говорит Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая успешно ведет бизнес в Украине. — Это одна из немногих стран, где вот так просто за миллион евро можно купить себе бронированный Mercedes или Rolls-Royce 2021 года выпуска.