Элитные спорткары и внедорожники от 100 000 евро: какие самые дорогие автомобили продают от Эстонии до Украины?

— Исходя из наших собственных наблюдений, можем констатировать факт того, что в Эстонии за последний год увеличилось количество продаваемых поддержанных люксовых автомашин. Если в прошлом году самым дорогим продаваемым автомобилем был Porsche 911 за 369 тысяч евро, то в этом году есть уже и внедорожник за 850 тысяч евро, и с десяток Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz и BMW. Примечательно, что в Латвии таких дорогих автомобилей в продаже нет,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.

Председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая владеет площадкой по продаже автомобилей AUTO.RIA.com (ТОП-6 в мире среди автосайтов), говорит, что в Эстонии заметно увеличилось количество реализуемых люксовых автомобилей.

Покупалось это авто в Швеции. Первая регистрация состоялась в 2018 году. С того момента пробег автомобиля составил 18400 км. Lamborghini имеет двигатель 6.5 л. V12 с мощностью 741 л.с. Недавно покрыт дорогой пленкой Black Satin. Цена автомобиля составляет 309 тысяч евро.

Второй по дороговизне автомобиль — красный Ferrari F8 2021 года выпуска. Имеет двигатель V8 объемом 3.9 литра. На данный момент пробег автомобиля составляет шесть тысяч километров. Максимальная скорость, которую может развивать этот автомобиль — 340 км/час. Цена — 360 тысяч евро. Также из всех автомобилей стоимостью больше 100 тысяч евро сейчас в Эстонии продается еще восемь Ferrari.

Это самый дорогой автомобиль , который продается на портале auto24.ee. Его цена составляет 850 тысяч евро. Mercedes с приводом 6×6 спустился с конвейера еще в 2014 году, и на данный момент имеет 14,5 тысячи км пробега.

На данный момент по информации сайта auto24.ee, в Эстонии продается 18200 автомобилей. Но стоимостью больше 100 тысяч евро всего 74 предложения. Аналитики RIA.com Marketplaces отобрали три самых дорогих автомобиля.

В сентябре прошлого года самым дорогим автомобилем, который был выставлен на продажу в Эстонии, был Porsche 911 GT2RS. Его продали за 369 тысяч евро.

В Латвии самый дорогой автомобиль — электрокар Porsche



На данный момент в Латвии продается чуть более 18 тысяч автомобилей. Из них стоимостью больше 100 тысяч евро — всего лишь 21 машина. Год назад самыми дорогими автомобилями, которые продавались в этой стране, были Mercedes G55 (199 тысяч евро), Jaguar XE (199 тысяч евро) и Maybach S560 (135 тысяч евро). ТОП-список элитных авто за год поменялся.

1. Porsche Taycan Turbo

Это самый дорогой автомобиль, который продается сегодня в Латвии. Первая регистрация этого Porsche с электрическим двигателем была в январе 2021 года. За девять месяцев пробег составил почти 14 тысяч километров. Цена этого автомобиля составляет 155 тысяч евро.

2. Mercedes GLS 400

Этот черный семиместный внедорожник немецкого автопрома сошел с конвейера в 2021 году с дизельным двигателем объемом 4.0 литра. С начала года его пробег составил 8200 км. Цена — 147 тысяч евро.

3. BMW X6

Баварский автомобиль занимает третью строчку в рейтинге самых дорогих автомобилей в Латвии. Был выпущен в 2021 году. Первая регистрация была в июне. Этот черный внедорожник имеет бензиновый двигатель объемом 4.4 л. Пробег — 7000 км. Цена: 140 тысяч евро.

— Очень удивляет, что в Латвии продается мало элитных автомобилей, в то время как они в огромных количествах разъезжают по дорогам Риги и Юрмалы. Возможно, после первой регистрации машины владельцы оставляют ее себе на долгий срок,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces. — И еще интересен факт, что самый дорогой автомобиль в Латвии стоит всего 155 тысяч евро, и это электрокар!

В Литве впервые продается Aston Martin



В Литве, по информации сайта autoplius.lt, на данный момент продается более 27 тысяч автомобилей. Из них 76 — стоимостью более 100 тысяч евро. Прошлой осенью самыми дорогими элитными автомобилями, которые были выставленные на продажу, были Rolls-Royce Cullinan (450 тысяч евро), Ferrari 812 Superfast (280 тысяч евро) и Bentley Continental (254 тысячи евро). В этом году ТОП-3 самых дорогих авто выглядит иначе.