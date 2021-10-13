ВИДЕО | Ситуация постоянно ухудшается, меры контроля будут ужесточены, плановому лечению грозит коллапс

В пресс-конференции приняли участие руководитель отдела инфекционных заболеваний Ханна Сепп и руководитель кризисного штаба Рагнар Вайкнеметс.

Вайкнеметс сообщил, что, согласно прогнозу, в начале ноября в больницах будет более 500 пациентов с коронавирусом. Сейчас в Эстонии всего 403 койкомест для больных COVID-19. По мере эскалации ситуации необходимо увеличивать это количество. Неизбежно это будет происходить и уже происходит за счет планового лечения. Ограничение планового лечения коснется десятков тысяч человек. Кроме того, начался период других инфекционных заболеваний, что также усугубляет ситуацию.

По словам Вайкнеметса, у нас есть два варианта: вакцинация и общереспубликанские ограничения. Последние носят характер временной меры. При этом вакцинация не исключает ограничений. Контроль за выполнением ограничений станет более жестким. Систему оповещения близкоконтактных попытаются вывести на новый уровень, чтобы пресекать распространение заболевания уже на начальной стадии зарождения очага. Также заболевших просят и самих оповещать свои близкие контакты в целях ускорения процесса.

Сепп в свою очередь отметила, что выход в зону очень высокого риска — вопрос нескольких дней. Большинство заболевших — среди детей и подростков, а также людей трудоспособного возраста. Эпидемиологическая ситуация постоянно ухудшается, что влияет на систему здравоохранения. Коэффициент заболеваемости сейчас составляет 1,2, а среднее количество заболевших в день 946, мы находимся на пути к очень высокому уровню риска. За последние две недели заболеваемость сильно выросла в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. "Цифры показывают, что если охват вакцинацией не вырастет, ограничений не избежать", — отметила представитель департамента.

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