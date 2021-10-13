Депутат Рийгикогу считает недопустимым, что в Таллинне можно смотреть фильмы на русском языке(38)
Депутат Рийгикогу от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс на своей странице в Facebook обратился к сети кинотеатров Forumcinemas в Таллинне. Он считает недопустимым, что в кино показывают фильмы с дубляжом на русский язык. По его словам, когда в культурном пространстве используют дубляж, народ знает только один язык, — чтобы зритель не читал субтитры, а слушал в озвучке на своем языке. "Хороший пример — Россия, также Германия и Франция. В Северных странах, Финляндии, как мы помним финское телевидение, также и в Эстонии фильмы всегда были с субтитрами", — написал реформист.
"То, что мы в Эстонской Республике в 2021 году начали использовать русскоязычный дубляж в общественных кинотеатрах — удручает. Если здесь нет нарушения закона, то закон нужно изменить. Сразу. Позор владельцам", — добавил Кросс.
Он пишет про последний фильм с Дэниелом Крейгом в роли Джеймса Бонда "Не время умирать". В среду запланировано семь показов. Один из которых с дубляжом на русский язык — в 12:00. В субботу будет 12 сеансов, три из которых на русском языке.
RusDelfi отправил запрос в Forum Cinemas и прокатчикам фильма.