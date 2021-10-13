В Ласнамяэ пятимесячный малыш оказался запертым в автомобиле

12 октября в 14:22 спасатели получили вызов на Линнамяэ теэ в столичном районе Ласнамяэ, где у легкового автомобиля закрылись двери, а внутри остался пятимесячный ребенок. Ключи от машины также остались в салоне, поэтому ими открыть автомобиль не представлялось возможным.