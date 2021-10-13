13.10.2021, 10:10
В Ласнамяэ пятимесячный малыш оказался запертым в автомобиле
Foto: Andres Putting
Вчера в Ласнамяэ пятимесячный ребенок оказался запертым в машине.
12 октября в 14:22 спасатели получили вызов на Линнамяэ теэ в столичном районе Ласнамяэ, где у легкового автомобиля закрылись двери, а внутри остался пятимесячный ребенок. Ключи от машины также остались в салоне, поэтому ими открыть автомобиль не представлялось возможным.
Прибывшие на место спасатели открыли дверь и в 14:39 инцидент был исчерпан.