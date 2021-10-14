"Риски для Эстонии очень-очень большие". Глава Бюро данных по отмыванию денег хочет как можно быстрее аннулировать все лицензии на криптовалюты

Первым делом на новой должности Мяэкер занялся сотнями предприятий, которым выданы лицензии на торговлю криптовалютами. Законопроект, ужесточающий установленные к ним требования, уже находится на стадии согласования. Однако Мяэкер хочет действовать еще более жестче.

"Я считаю, что нужно обнулить регуляцию и заново начать лицензирование", — заявил Мяэкер. То есть, он хочет аннулировать все выданные лицензии.

По его словам, общественность не знает ни то, насколько крупные суммы перемещаются в сфере криптовалютного бизнеса, ни о связанных с этим рисках. Согласно первичным подсчетам, в Эстонии у криптовалютных фирм в общем почти 5 млн клиентов и оборот более чем 20 миллиардов евро.

Сейчас от криптовалютных фирм требуется собственный капитал всего в 12 000 евро, но Мяэкер хочет повысить эту сумму до 350 000 евро и установить требование, чтобы эти деньги были реальными: либо наличными, либо в ценных бумагах с низким риском.

"Эти риски очень-очень большие. Мы должны реагировать кардинально и крайне быстро. Если мы как можно быстрее не возьмем под контроль эти риски, то могут быть последствия, которых Эстонское государство не желает иметь", — отметил он.

По словам главы Бюро данных по отмыванию денег, в криптовалюте преступников привлекает анонимность, так как контроль со стороны банков стал намного сильнее и им нужны новые каналы. На криптовалюту покупаются товары и услуги в дарквебе, на нее обмениваются полученные мошенническим путем деньги, в криптовалюте требуют выкупы и финансируются террористические организации, подчеркнул он.

В конце концов Северная Корея финансирует свой пакет ядерного оружия с помощью виртуальных валют. "Сможем ли мы себя простить, если через нашу систему будет финансироваться ядерная программа КНДР, и в один день они запустят ядерную боеголовку?", — вопрошает Мяэкер.