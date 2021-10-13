Жертвам обвиняемого в педофилии бывшего работника детсада было от 2 до 7 лет

Согласно собранным в ходе предварительного следствия данным, жертвами были дети как из близкого окружения мужчины, в том числе семьи, так и те, с которыми он сталкивался по работе.

По словам окружного прокурора Леэлет Кивиоя, были выявлены четыре жертвы в возрасте от 2 до 7 лет. В течение длительного времени мужчина устанавливал доверительный контакт с детьми из неблагополучных семей, таким образом, что у него появлялась возможность проводить с ними время без надзора со стороны других взрослых. Согласно обвинению, мужчина совращал потерпевших в течение нескольких лет, как у себя, так и у них дома, а также в местах, где работал. Например, двух жертв Андрес трогал за интимные части тела в детских садах, где работал в разные периоды жизни.

По словам Кивиоя, обвиняемый действовал таким образом на протяжении десятилетий, у него сформировалась определенная тактика поиска жертв и вхождения в доверие. ”За долгие годы у него дома бывали и жили несовершеннолетние мальчики, но у деяний в отношении нескольких жертв к настоящему моменту согласно пенитенциарному кодексу истек срок давности”.

Уголовное дело было начато на основании информации, поступившей от одного человека из окружения Андреса. ”Выражаем признательность этому человеку, который в итоге решился поделиться с полицией своими подозрениями”, — отметил Кивиоя.

Обвинение предъявлено по статье о деяниях сексуального характера, совершенных помимо воли человека в отношении лица, не достигшего 10-летнего возраста. Андрес находится под стражей с апреля этого года.