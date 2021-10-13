Хроника ДТП | За сутки — два пострадавших 15-летних подростка и погибшая косуля

В 7:52 в деревне Юкснурме в волости Саку 15-летний молодой человек съехал на мопеде в кювет и упал. Подростка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16:44 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Й.Поска и Весивярава, когда 15-летняя девушка на велосипеде столкнулась с проигнорировавшим правило уступить дорогу автомобилем Toyota Avensis, которым управлял 73-мужчина.

В 17:14 в деревне Кыргепалу в волости Рыуге в Вырумаа 49-летний мужчина без соответствующих водительских прав ехал на незарегистрированном кроссовом мотоцикле и столкнулся с выбежавшей на дорогу косулей. Косуля погибла на месте, мотоциклиста доставили в Вырускую больницу.