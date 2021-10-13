13.10.2021, 09:16
Хроника ДТП | За сутки — два пострадавших 15-летних подростка и погибшая косуля(3)
Foto: Madis Veltman
Во вторник на дорогах пострадали три человека, двоим из которых было всего 15 лет.
В 7:52 в деревне Юкснурме в волости Саку 15-летний молодой человек съехал на мопеде в кювет и упал. Подростка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
В 16:44 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке улиц Й.Поска и Весивярава, когда 15-летняя девушка на велосипеде столкнулась с проигнорировавшим правило уступить дорогу автомобилем Toyota Avensis, которым управлял 73-мужчина.
В 17:14 в деревне Кыргепалу в волости Рыуге в Вырумаа 49-летний мужчина без соответствующих водительских прав ехал на незарегистрированном кроссовом мотоцикле и столкнулся с выбежавшей на дорогу косулей. Косуля погибла на месте, мотоциклиста доставили в Вырускую больницу.