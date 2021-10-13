Улица Поска открылась после ремонта

Работы производились на 750-метровом участке улицы Поска от ул. Весивярава до Нарва мнт, на 80-метровом участке улицы Весивярава и 200-метровом отрезке Нарва мнт по направлению в центр города. В ходе ремонта существенно улучшились как условия передвижения, так и облик улицы.

”Улица Поска расположена в районе с культурно-исторической ценностью, являясь важнейшим связующим звеном между двумя транспортными артериями столицы. Таким образом, на фоне сохранения культурно-исторического наследия важно учитывать также потребности всех участников движения и ожидания жителей окрестностей, — отметил вице-мэр Калле Кландорф. — В качестве яркого примера сохранения исторических ценностей можно привести фонарный столб, относящийся к 1928 или 1929 году: прямой необходимости оставить его на реконструированной улице не было, однако благодаря сотрудничеству между городом и предприятием Enefit OÜ им можно будет полюбоваться и в дальнейшем”.

Вице-мэр добавил, что на улице будет посажено множество деревьев.

”К концу октября вдоль улицы будут посажены липы, каштаны и рябины — в общей сложности 20 деревьев, которые не только украсят пространство, но и сделают городской воздух чище”, — отметил Кландорф.

”Целью реконструкции улицы Поска было создание современного городского пространства, которое располагает к отдыху и вписывается в окружающий экстерьер, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — В Кадриорге с удовольствием проводят время как горожане, так и гости столицы, поэтому особенно радует, что на улице Поска были построены отдельные тротуары и велодорожки, ведь это позволяет добраться до места различными способами, не только на автомобиле. Местных жителей непременно порадует и улучшенная организация парковки”.