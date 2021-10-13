Сегодня цена на электроэнергию снова будет очень высокая, а вечером побьет рекорд

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Сегодня ожидается, что цена на электроэнергию будет одной из самых высоких в истории Эстонии, если смотреть средний дневной показатель. Однако между 19-20 часами тем, кто выбрал биржевый пакет, стоит сидеть при свечах, так как МВт·ч электричества будет стоить целых 280,41 евро.