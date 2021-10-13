13.10.2021, 08:29
Сегодня цена на электроэнергию снова будет очень высокая, а вечером побьет рекорд(7)
Foto: Tiit Blaat
Сегодня ожидается, что цена на электроэнергию будет одной из самых высоких в истории Эстонии, если смотреть средний дневной показатель. Однако между 19-20 часами тем, кто выбрал биржевый пакет, стоит сидеть при свечах, так как МВт·ч электричества будет стоить целых 280,41 евро.
Также очень высокая цена будет утром между 8-9 часами и вечером между 18-19 часами. Все дела, требующие больших трат электроэнергии, стоит перенести на 22:00.
Средняя цена составит 169,66 евро за МВт·ч, что второй по величине показатель в истории Эстонии — 7 октября этот показатель составил 178,4 евро за МВт·ч, но тогда максимум был 256,06 евро за МВт·ч ранним утром.