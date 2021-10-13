Кийк высказался против ограничений на лечение для не вакцинированных

Выступая во вторник вечером в студии "Актуальной камеры", Кийк сказал, что помощь необходимо оказывать всем людям, независимо от вакцинации и что система здравоохранения в Эстонии является солидарной, и различие между нуждающимися в лечении проводить не будут, пишет RusERR.

"Точно так же, как мы не спрашиваем у заболевших раком, ходили ли они на скрининговые исследования, курили, употребляли алкоголь. Мы не спрашиваем у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вели ли они здоровый образ жизни. Логика такая, что солидарная система здравоохранения основана на знании того, что я плачу всю жизнь налоги, медицинское страхование, и если мне нужна помощь, то я ее получаю", — сказал министр.

По его словам, сейчас обсуждается возможность предлагать некую компенсацию людям, которые решат сделать прививку от коронавируса. Социал-демократ Евгений Осиновский в опубликованной во вторник статье-мнении предложил, в частности, выдавать каждому пенсионеру 250 евро на стоматологию, которые можно было бы использовать в течение трех лет.

"Мы обсуждаем такую идею. Семейные врачи предлагают такую компенсацию на стоматологию или иную аналогичную меру. Думаю, что план [ввести] меры поддержки является правильным подходом, причем именно путем мер и действий, поддерживающих здоровье", — сказал Кийк.