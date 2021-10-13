Эксперт назвал одну из причин высоких цен на электроэнергию

"Если бы у нас сейчас было больше парков ветрогенераторов и солнечной энергии, мы бы такого колебания цен не увидели. Одна из проблем сегодня — недостаточное производство возобновляемой энергии", — заявил глава предприятия по производству возобновляемой энергии в передаче Esimene stuudio на канале ETV.

По словам Кярмаса, будущее за электрификацией. Поскольку потребление электроэнергии будет расти, вопрос в том, как производить необходимую электроэнергию. Крупные клиенты Enefit Green уже сейчас хотят использовать только возобновляемую энергию. Кярмас привел в пример инвестиции в Литве, где уже продано 80% электроэнергии, которая будет произведена в следующие пять лет.