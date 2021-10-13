Жители Ласнамяэ получат важное сообщение от государства

Дополнительные пункты вакцинации открылись в понедельник, 11 октября. В течение двух недель эти услуги доступны бесплатно и без предварительной регистрации всем желающим, также и людям без медицинской страховки. Привиться можно вакцинами Janssen, Moderna и Pfizer.

”Слишком малое число жителей Ласнамяэ сделали прививку от коронавируса. В ситуации, когда в Эстонии ежедневно в больницы попадают наши близкие, наши бабушки и дедушки, и почти ежедневно кто-то умирает, очень важно воспользоваться возможностью защитить себя и своих родных. Жители Ласнамяэ! Пожалуйста, вакцинируйтесь от коронавируса!”, — призвал канцлер Министерства социальных дел Маарьо Мяндмааа.

По словам координатора вакцинации в Таллинне и Харьюмаа Ханны Яэ, дополнительные пункты вакцинации ожидают большего наплыва желающих во второй половине этой недели. ”По информации наших партнеров, в первые дни люди охотно пользовались возможностью получить консультацию. Это очень хорошо! Перед тем, как принять решение о вакцинации, очень важно иметь возможность посоветоваться с медицинским работником”, — сказала Яэ.

Помимо рассылки листовок, невакцинированные жители Ласнамяэ приглашаются на консультацию и вакцинацию посредством телефонных звонков, внутренних радио торговых центров, и тысяч плакатов, расклеенных по району добровольцами.

По состоянию на 12 октября вакцинировано 55,65% взрослых жителей Ласнамяэ, среди жителей в возрасте 80 лет и старше — 52,8%. Статистика вакцинации доступна на странице Департамента здоровья https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/koroonaviiruse-andmestik.