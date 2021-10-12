Саммит G20 по Афганистану: ”Большая двадцатка” решила не признавать режим талибов(1)
Обсуждались необходимость срочно оказать гуманитарную помощь стране, борьба с терроризмом, свобода передвижения внутри Афганистана и выезда за его пределы, сообщили организаторы встречи, передает РБК.
”Талибан” подождет
Все ее участники G20 (”Двадцатка” объединяет 19 крупнейших экономик мира и Европейский союз) согласились, что в стране необходимо поставить заслон распространению терроризма, обеспечить права меньшинств и женщин, принять меры для борьбы с гуманитарным кризисом, подвел итоги встречи Драги. Принятие согласованного документа по итогам обсуждения не планировалось.
Речь зашла и о возможности международного признания захватившего 15 августа власть в стране движения ”Талибан” (признано террористическим и запрещено в России). ”Мы сегодня все указали, что, по нашим оценкам, я это четко сказала и многие другие тоже, — правительство ”Талибана” не является инклюзивным, а потому признание этого движения не стоит на повестке дня”, — заявила по итогам встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель (ее слова приводит Reuters). Ранее и Европейский союз, и США, и Россия говорили о необходимости поддерживать контакты с представителями новых афганских властей, но подчеркивали, что это не означает признания их легитимности (многие представители ”Талибана” находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность).
Меркель также сообщила о требовании к новым афганским властям допустить к работе в стране все организации ООН и позволить им работать так, как они хотят. Из заявления Белого дома по итогам саммита следует, что главная террористическая угроза исходит от ”Исламского государства в Хорасане” (афганский филиал ИГИЛ, запрещенного в России террористического движения). Именно эта организация взяла ответственность за крупнейшие теракты в Афганистане в последнее время, в том числе августовскую серю взрывов у аэропорта Кабула.
Россия и Китай дистанцируются
За несколько дней до встречи стало известно, что ее пропустят президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Они уведомили заранее о своем отсутствии, но обе страны были представлены, а взаимодействие с ними активно шло до саммита и продолжится после, прокомментировал их отсутствие Драги.
Отсутствие первых лиц России и Китая говорит прежде всего о том, что Москва и Пекин хотят видеть G20 сконцентрированной только на экономических вопросах, делает вывод итальянская газета Il Sole 24 Ore. ”Основная проблема в том, что западные страны хотят влиять на процесс, как ”Талибан” управляет страной, как они относятся к женщинам, например, а Китай и Россия придерживаются политики невмешательства”, — заявил Reuters дипломатический источник, знакомый с подготовкой встречи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие Путина тем, что тот занят на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а невозможность участия министра иностранных дел Сергея Лаврова — его командировкой. Об этом было сообщено итальянской стороне, причина исключительно в графике, уточнил Песков. В итоге Россию представляли замминистра иностранных дел Игорь Моргулов и специальный представитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
Талибы на встречу приглашены не были — как и представители Пакистана и Ирана, имеющих собственные интересы в Афганистане и граничащих с ним. Однако по инициативе Италии на встречу пригласили представителя Катара, в столице которого Дохе проходят основные переговоры международного сообщества с талибами: на прошлой неделе там возобновился диалог США с ”Талибаном”, на этой неделе в Дохе побывали представители Германии, а во вторник свои встречи там же провели представители Европейского союза.
Кризис разрастается
Решением срочных гуманитарных проблем должна заниматься ООН, объявил по итогам саммита Драги. В понедельник генеральный секретарь этой организации Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарный кризис в Афганистане нарастает: он уже затронул не менее 18 млн человек, то есть примерно половину населения. Гуманитарная помощь может оказаться бесполезной, если экономика страны рухнет, предупредил Гутерриш. Афганские активы за рубежом по-прежнему заморожены, а помощь в целях экономического развития приостановлена. Оставшиеся в стране банки закрываются, и доступ к базовым услугам, таким как здравоохранение, во многих местах приостановлен.
К снятию санкций и разморозке зарубежных активов Афганистана уже призывал Китай. В понедельник Европейский союз объявил о решении выделить стране помощь на €700 млн.
Афганские активы объемом по меньшей мере $10 млрд были заморожены в основном в США после прихода талибов к власти. Международный валютный фонд остановил перечисление очередного транша специальных прав заимствования (SDR) на 2022 год в объеме $460 млн, Международный банк реконструкции и развития также приостановил реализацию своих проектов в Афганистане (за последние два десятилетия их совокупный бюджет составил $5,5 млрд), говорится в докладе Российского совета по международным делам (РСМД). По мнению его автора, гендиректора РСМД Андрея Кортунова, международному сообществу следует воздержаться от соблазна наказать ”Талибан” экономически, хотя поводов для этого может быть много, учитывая дискриминационную политику движения в отношении женщин. Приостановка экономической помощи Афганистану способна спровоцировать гуманитарную катастрофу общенационального масштаба: иностранная помощь сегодня составляет около 42,9% ВНП страны и около 75% национального бюджета, объясняет он. Нарастание социально-экономических проблем негативно повлияет на позиции ”Талибана” и откроет дорогу для еще более радикальных фундаменталистских проектов, так что результаты международного давления, скорее всего, окажутся противоположны ожидаемым, прогнозирует Кортунов.