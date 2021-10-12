Базовый закон о государственном бюджете будет изменен

По словам председателя финансовой комиссии Эрки Сависаара, поправки оптимизируют процессы составления государственного бюджета и государственной бюджетной стратегии и позволят сделать процесс более прозрачным и понятным.

”Законопроект улучшит правила гибкости государственного бюджета, что позволит сделать бюджет более подробным, сохраняя при этом обзор всех позиций”, — сказал Сависаар. Он пояснил, что поправки в Закон о государственном бюджете связаны с государственным бюджетом на 2022 год, который в настоящий момент находится в производстве. ”Мы внесем изменения в положения, касающиеся принципов деления бюджета. Таким образом процессно-ориентированное представление данных станет более подробным”, — сказал Сависаар. По словам Сависаара, процесс составления бюджета станет на два уровня точнее, — выйдет на уровень деятельности в рамках программы. Пояснительная записка также должна будет покрывать все наиболее важные отчисления в бюджете.

Заместитель председателя финансовой комиссии Айвар Кокк отметил, что важно сократить затраты ресурсов на составление государственного бюджета и государственной бюджетной стратегии.

”Согласно законопроекту, на уровне правительства подробные обсуждения доходов и расходов в государственном бюджете будут проходить один раз в год вместо двух. Составление документов по государственной бюджетной стратегии и по государственному бюджету будет перенесено на осень”, — сказал Кокк. Он добавил, что весной Европейской комиссии по-прежнему будет представляться программа стабильности с направлениями бюджетной политики. Это позиция государственного бюджета, долговая нагрузка, уровень доходов и расходов.

Согласно проекту закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете, новым стратегическим документом по развитию станет долгосрочная стратегия развития государства, что заложит правовые основания для создания целостной общеполитической стратегии ”Эстония 2035”. По планам закон должен будет вступить в силу 1 декабря 2021 года.

Финансовая комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о государственном бюджете (436 SE) пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 20 октября. Комиссия предложила закончить первое чтение.