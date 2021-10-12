12.10.2021, 21:34
Баскетболисты "Калева/Крамо" одержали гостевую победу в Лиге чемпионов
FIBA
Баскетболисты "Калева/Крамо" одержали первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов ФИБА, одолев на выезде турецкий "Тофас" — 81:77 (18:25, 22:15, 22:18, 19:19).
Лучшим в составе эстонского клуба стал американский легионер Сайлас Мелсон, набравший 24 очка.
В первом туре группового этапа "Калев/Крамо" в гостях проиграл французскому "Страсбуру", который с двумя победами теперь является лидером группы F. У таллиннского клуба и "Тофаса" по одной победе, а бельгийский "Остенде" проиграл оба поединка.
Следующий матч в Лиге чемпионов "Калев/Крамо" проведет 26 октября дома с "Остенде", напоминает rus.err.