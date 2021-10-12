ВЫБОРЫ-2021 | За два дня проголосовали 105 925 избирателей

Наиболее активное участие в голосовании приняли жители Таллинна и Хийумаа. Здесь проголосовали 11,7 % избирателей.

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 субботы, 16 октября. С понедельника по четверг с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. В каждом центре открыт по крайней мере один участок, где могут проголосовать все избиратели, вне зависимости от адреса места жительства согласно Регистру народонаселения.

С пятницы по воскресенье будут открыты все 448 избирательных участков по всей Эстонии. В этот период избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в своем городе или волости. В Таллинне можно голосовать на любом избирательном участке в своем районе. Исключение составляет волость Пейпсияэре в Тартуском уезде, в которой сформировано четыре избирательных округа. Здесь избиратель может проголосовать в своем избирательном округе.