ВИДЕО | Напавшего в Ласнамяэ с ножом среди бела дня на полицейских обнаженного мужчину успокоили электрошокером

"Сегодня в 14.20 в Центр тревоги позвонил человек, который сообщил, что в Ласнамяэ на улице Пунане находится голый мужчина, у которого в руках бутылка и нож. У звонившего возникло подозрение, что человеку нужна помощь.

На вызов отреагировали два полицейский патруля. По прибытию полиции на место происшествия, мужчина подбежал к одному из автомобилей полиции и бросил этот нож. Затем он поднял нож с земли, и, когда стражи порядка вышли из автомобиля, побежал с ним к патрульным. Распоряжениям полицейских мужчина не подчинялся, поэтому, оценивая опасность для себя и окружающих, полицейские применили тазер.

Никто в инциденте не пострадал. Медики отвезли 70-летнего мужчину для оказания дальнейшей помощи в больницу под опёку специалистов.

Видео задержания можно также посмотреть в группе EZ-дуны! в Facebook.