ВИДЕО | Напавшего в Ласнамяэ с ножом среди бела дня на полицейских обнаженного мужчину успокоили электрошокером(31)
"Сегодня в 14.20 в Центр тревоги позвонил человек, который сообщил, что в Ласнамяэ на улице Пунане находится голый мужчина, у которого в руках бутылка и нож. У звонившего возникло подозрение, что человеку нужна помощь.
На вызов отреагировали два полицейский патруля. По прибытию полиции на место происшествия, мужчина подбежал к одному из автомобилей полиции и бросил этот нож. Затем он поднял нож с земли, и, когда стражи порядка вышли из автомобиля, побежал с ним к патрульным. Распоряжениям полицейских мужчина не подчинялся, поэтому, оценивая опасность для себя и окружающих, полицейские применили тазер.
Никто в инциденте не пострадал. Медики отвезли 70-летнего мужчину для оказания дальнейшей помощи в больницу под опёку специалистов.
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