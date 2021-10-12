12.10.2021, 20:16
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ | Видео: полиция пытается задержать на улице агрессивного обнаженного мужчину с ножом(2)
Скриншот
Во вторник вечером в социальных сетях (EZ-дуны!, Tik Tok) появились видеоролики, на которых запечатлено задержание эстонской полицей обнаженного мужчины, вооруженного предметом, похожим на нож.
По видео можно сделать вывод, что события разворачивались в столичном Ласнамяэ. Мужчину задерживают двое полицейских, один из которых держит в руках предмет, похожий на электрошокер.
Мы обратились в полицию, чтобы получить подтверждение того, что инцидент имел место, а также за подробностями случившегося.