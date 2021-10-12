Новости Эстонии
12.10.2021, 19:27

ФОТО | Президент Карис на встрече с Кийком и Научным советом: это проблема не только Минсоцдел, но и всего государства

 
Канцелярия Президента ЭР
Президент Эстонии Алар Карис встретился сегодня с министром здоровья и труда Танелем Кийком и членами консультирующего правительство Научного совата, чтобы получить обзор ситуации с коронавирусом и обсудить, какую помощь мог бы оказать глава государства в разрешении кризиса.

"Вакцинация — самое важное в борьбе с пандемией. Вакцина — главное средство для защиты людей, входящих в группу риска, сохранения школ открытыми и продолжения работы предпринимателей", — сказал Карис.

От отметил важность сотрудничества государства, местных самоуправлений, семейных врачей и руководителей общин по всесторонней помощи людям в деле вакцинации.

"Это не только забота Министерства социальных дел, а также проблема руководителей волостей и городов, социальных работников местных самоуправлений, работников службы коммуникации правительства, ученых, семейных врачей, всего государства — чтобы привитых людей было бы гораздо больше", — подчеркнул глава ЭР.

Кийк и члены Научного совета констатировали, что наиболее серьезную озабоченность ситуация с распространением инфекции вызвает в уездах, где более низкий уровень вакцинации.

На встрече говорилось о том, что больницы уже вынуждены были в этом году из-за большого числа ковид-пациентов ограничивать плановое лечение.

"Каждая прививка — это смягчение нагрузки на нашу медицинскую систему, а это означает лучшая доступность лечения других пациентов с тяжелым недугом, — сказал Карис. — Вакцинация — один из самых эффективных способов обеспечить ситуацию, когда общество не нужно было бы "закрывать не замок".

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